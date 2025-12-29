Malvinder Singh Kang : भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग विश्व की प्रमुख तकनीकी धारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिशा में पंजाब के सांसद मालविंदर सिंह कंग द्वारा उठाए गए कदम एक अहम पहल के रूप में सामने आए हैं। सांसद कंग ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव (AshwiniVaishnaw) से मुलाकात की और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी (SCL), मोहाली के तत्काल उन्नयन और बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए मजबूती से दबाव डाला। उनका यह कदम भारत के अंतरिक्ष, रक्षा और प्रौद्योगिकी संप्रभुता के लिए एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति और आधारशिला के रूप में उभर सकता है।

आप सांसद कंग ने X हैंडल पर साझा की तस्वीरें

सांसद कंग ने अपनी मुलाकात में यह स्पष्ट किया कि SCL का विस्तार केवल एक संस्थागत वृद्धि नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन चुकी है। एक्स हैंडल पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए आप सांसद ने लिखा कि, “मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw जी से मुलाकात की और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी (SCL), मोहाली के तत्काल उन्नयन और बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए मजबूती से दबाव डाला।

उन्होंने आगे लिखा कि, यह भारत की अंतरिक्ष, रक्षा और प्रौद्योगिकी संप्रभुता का एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति और आधारशिला है। इसके बाद, मैंने आज SCL मोहाली सुविधा का दौरा किया और वहां का कार्य प्रत्यक्ष रूप से देखा, जिसने मेरी यह दृढ़ आस्था को और मजबूत किया कि यह केवल एक संस्थागत विस्तार नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता के लिए एक राष्ट्रीय आवश्यकता है।

मालविंदर सिंह कंग ने पंजाब सरकार के साथ इस मिशन को पूरा करने के लिए मजबूत और समयबद्ध समर्थन सुनिश्चित करने की बात कही है। उन्होंने लिखा कि, मैं इस मिशन को अत्यंत गंभीरता और निरंतरता के साथ @PbGovtIndia के साथ आगे बढ़ाऊँगा ताकि पूर्ण और समयबद्ध समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। भूमि आवंटन, त्वरित प्रशासनिक मंजूरी और सुगम सुविधा, ताकि SCL मोहाली एक वैश्विक स्तर का सेमीकंडक्टर हब बन सके, जो भारत की रणनीतिक, वैज्ञानिक और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हो।

I met the Hon’ble Union Minister Shri @AshwiniVaishnaw Ji to press firmly for the immediate upgrade and large-scale expansion of the Semiconductor Laboratory (SCL), Mohali—a strategic national asset and a cornerstone of India’s space, defence, and technological sovereignty.… pic.twitter.com/UaIvhkDkD8 — Malvinder Singh Kang (@kang_malvinder) December 29, 2025

ये भी पढ़ें – गर्भवती महिलाओं और माताओं को 26.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, 1.14 लाख महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप