Maharashtra News : महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन की जीत हुई हैं. जबकि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) को हार का सामना करना पड़ा है. इन परिणामों के बाद शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत का दर्द छलक उठा और उन्होंने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्हें जयचंद बताया. संजय राउत ने कहा कि अगर वो पार्टी को धोखा नहीं देते तो मुंबई का मेयर बीजेपी का नहीं बनता.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ‘अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नही बनता! मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी.

25 साल बाद शिवसेना बीएमसी से बाहर

राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पार्टी के साथ विश्वासघात करने पर एकनाथ शिंदे की तुलना जयचंद से की और कहा कि उन्हें इतिहास में सबसे बड़े धोखेबाजों में से एक के रूप में जाना जाता है. शिवसेना ने 1997 से 2022 तक बीएमसी पर लगातार कब्जा बनाए रखा, लेकिन 25 साल बाद बीजेपी गठबंधन ने उन्हें बीएमसी से बाहर कर दिया.

ठाकरे ब्रदर्स 72 सीटों पर सिमटे

बीएमसी चुनाव के परिणामों का शुक्रवार को ऐलान किया गया, जिसमें बीजेपी को 89 सीटों पर जीत मिली हैं जबकि बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटों पर जीत दर्ज की. इस गठबंधन ने बीएमसी की 227 सीटों में से 118 सीटों पर जीत हासिल कर मेयर पद पर कब्जा कर लिया है. वहीं ठाकरे ब्रदर्स को 72 सीटें मिली हैं.

आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने 39 सांसदों के साथ मिलकर पार्टी नेतृत्व उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की और साल 2022 में शिवसेना की सरकार को गिरा दिया था. तब से शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते रहे हैं और उन्हें नियमित रूप से देशद्रोही कहकर संबोधित करते रहे हैं.

