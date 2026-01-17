Other Statesराज्य

BMC चुनाव हार पर संजय राउत का छलका दर्द, कहा- ‘अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नहीं बनते…’

Ajay Yadav17 January 2026 - 10:07 AM
1 minute read
Maharashtra News :
BMC चुनाव हार पर संजय राउत का छलका दर्द, कहा- 'अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नहीं बनते...'

Maharashtra News : महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन की जीत हुई हैं. जबकि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) को हार का सामना करना पड़ा है. इन परिणामों के बाद शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत का दर्द छलक उठा और उन्होंने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्हें जयचंद बताया. संजय राउत ने कहा कि अगर वो पार्टी को धोखा नहीं देते तो मुंबई का मेयर बीजेपी का नहीं बनता.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ‘अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नही बनता! मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी.

25 साल बाद शिवसेना बीएमसी से बाहर

राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पार्टी के साथ विश्वासघात करने पर एकनाथ शिंदे की तुलना जयचंद से की और कहा कि उन्हें इतिहास में सबसे बड़े धोखेबाजों में से एक के रूप में जाना जाता है. शिवसेना ने 1997 से 2022 तक बीएमसी पर लगातार कब्जा बनाए रखा, लेकिन 25 साल बाद बीजेपी गठबंधन ने उन्हें बीएमसी से बाहर कर दिया.

ठाकरे ब्रदर्स 72 सीटों पर सिमटे

बीएमसी चुनाव के परिणामों का शुक्रवार को ऐलान किया गया, जिसमें बीजेपी को 89 सीटों पर जीत मिली हैं जबकि बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटों पर जीत दर्ज की. इस गठबंधन ने बीएमसी की 227 सीटों में से 118 सीटों पर जीत हासिल कर मेयर पद पर कब्जा कर लिया है. वहीं ठाकरे ब्रदर्स को 72 सीटें मिली हैं.

आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने 39 सांसदों के साथ मिलकर पार्टी नेतृत्व उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की और साल 2022 में शिवसेना की सरकार को गिरा दिया था. तब से शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते रहे हैं और उन्हें नियमित रूप से देशद्रोही कहकर संबोधित करते रहे हैं.

ये भी पढ़ें- माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस पर केंद्र सरकार करे पुनर्विचार, कुलतार सिंह संधवां की बड़ी मांग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav17 January 2026 - 10:07 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of मोहाली सत्र न्यायालय ने भ्रष्टाचार मामले में दो ट्रस्ट कर्मचारियों को 4 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माना सुनाया

मोहाली सत्र न्यायालय ने भ्रष्टाचार मामले में दो ट्रस्ट कर्मचारियों को 4 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माना सुनाया

17 January 2026 - 11:47 AM
Photo of स्टार्टअप रैंकिंग में पंजाब लगातार दूसरी बार बना ‘टॉप परफॉर्मर’, संजीव अरोड़ा ने जताई खुशी

स्टार्टअप रैंकिंग में पंजाब लगातार दूसरी बार बना ‘टॉप परफॉर्मर’, संजीव अरोड़ा ने जताई खुशी

17 January 2026 - 11:21 AM
Photo of ‘युद्ध नशा विरुद्ध’ के 321वें दिन पंजाब पुलिस ने 71 तस्करों को 1.3 किलो हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशा विरुद्ध’ के 321वें दिन पंजाब पुलिस ने 71 तस्करों को 1.3 किलो हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार

17 January 2026 - 9:23 AM
Photo of इंदौर ODI से पहले विराट कोहली ने महाकाल मंदिर में भस्म आरती में लिया आशीर्वाद, कुलदीप यादव भी शामिल

इंदौर ODI से पहले विराट कोहली ने महाकाल मंदिर में भस्म आरती में लिया आशीर्वाद, कुलदीप यादव भी शामिल

17 January 2026 - 8:50 AM
Photo of दिल्ली-NCR में घना कोहरा और प्रदूषण का प्रकोप, नोएडा में कोहरे की चेतावनी जारी

दिल्ली-NCR में घना कोहरा और प्रदूषण का प्रकोप, नोएडा में कोहरे की चेतावनी जारी

17 January 2026 - 8:10 AM
Photo of गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल, अहमदाबाद-वडोदरा में बूथ वॉलिंटियर्स को दिलाएंगे शपथ

गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल, अहमदाबाद-वडोदरा में बूथ वॉलिंटियर्स को दिलाएंगे शपथ

17 January 2026 - 7:37 AM
Photo of खुरालगढ़ साहिब में नए पुल का नींव पत्थर रखा गया, बड़े स्तर पर मनाया जाएगा गुरु रविदास 650वां प्रकाश पर्व

खुरालगढ़ साहिब में नए पुल का नींव पत्थर रखा गया, बड़े स्तर पर मनाया जाएगा गुरु रविदास 650वां प्रकाश पर्व

16 January 2026 - 4:29 PM
Photo of रेखा यादव ने मराठी-उत्तर भारतीय विवाद को पीछे छोड़ते हुए BMC चुनावों में लहराया जीत का परचम

रेखा यादव ने मराठी-उत्तर भारतीय विवाद को पीछे छोड़ते हुए BMC चुनावों में लहराया जीत का परचम

16 January 2026 - 3:47 PM
Photo of सपा और एनसीपी के बीच राजनीतिक संघर्ष का सीधा फायदा AIMIM को, 4 सीटों पर की जीत हासिल

सपा और एनसीपी के बीच राजनीतिक संघर्ष का सीधा फायदा AIMIM को, 4 सीटों पर की जीत हासिल

16 January 2026 - 3:26 PM
Photo of शिवपुरी में सास-बहू विवाद में महिला ने जहरीला पदार्थ खाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी

शिवपुरी में सास-बहू विवाद में महिला ने जहरीला पदार्थ खाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी

16 January 2026 - 2:43 PM
Back to top button