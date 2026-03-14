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ये हैं भारत के सबसे अमीर फिल्म निर्माता, आदित्य-शाहरूख जैसे दिग्गज आसपास भी नहीं टिकते

Karan Panchal14 March 2026 - 4:39 PM
1 minute read
Entertainment News
ये हैं भारत के सबसे अमीर फिल्म निर्माता, आदित्य-शाहरूख जैसे दिग्गज आसपास भी नहीं टिकते

Entertainment News : हाल ही में फोर्ब्स ने दुनियाभर के अरबपतियों की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें दुनिया के 4 हजार प्रभावशाली और अमीर लोगों को शामिल किया गया है। लिस्ट में पुरुष-महिला दोनों को शामिल किया है। इसमें 300 से अधिक भारतीय शामिल हैं। लिस्ट में भारत के सबसे अमीर फिल्म निर्माता का खिताब प्रसिद्ध बिजनेस टाइकून कलानिधि मारन को मिला है। इसमें उनकी संपत्ति 26 हजार करोड़ बताया गया है।

एंथिरन, जेलर, कुली जैसी फिल्में बनाईं

कलानिधि मारन का प्रोडक्शन हाउस ‘सन पिक्चर्स’ ने साउथ की कई सफल फिल्में बनाई हैं। एंथिरन, पेट्टा, बीस्ट, जेलर और कुली जैसी फिल्में प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है। इसके साथ रजनीकांत-अल्लू अर्जुन और एटली की आगामी फिल्म भी इनके प्रोडक्शन हाउस में बन रही हैं।

फिल्म इंडस्ट्री से दो भारतीय शामिल

फोर्ब्स सूची में भारत से केवल दो फिल्म निर्माता ही शामिल हुए हैं। कलानिधि के अलावा रॉनी स्क्रूवाला दूसरे भारतीय हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। इनकी संपत्ति 1.6 अरब डॉलर है।

बॉलीवुज दिग्गजों को पीछे छोड़ा

संपत्ति के मामले में शाहरूख खान और आदित्य चोपड़ा जैसे दिग्गज कलानिधि के आसपास भी नहीं टिकते। कलानिधि की कुल संपत्ति 26,000 करोड़ रुपए है। वहीं शाहरूख खान की नेट वर्थ 7500, आदित्य चोपड़ा की 7700 और करण जौहर की 2000 करोड़ रुपए है।

खेल जगत में भी हैं सक्रिय

फिल्म जगत के साथ खेल जगत में भी कलानिधि का साम्राज्य फैला हुआ है। क्रिकेट जगत की बात करें तो आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद, दक्षिण-अफ्रीका की SAT20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न केप और इंग्लैंड के द हंड्रेड लीग में सनराइजर्स लीड्स इन्हीं की फ्रेंचाइजी टीम है।

इनकी पत्नी कावेरी सन टीवी नेटवर्क में कार्यकारी निदेशक के पद पर हैं साथ ही कंटेंट की भी देखरेख करती हैं। वहीं बेटी काव्या मारन तीनों क्रिकेट फ्रेंचाइजी की सीईओ हैं।

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Karan Panchal14 March 2026 - 4:39 PM
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