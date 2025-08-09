फटाफट पढ़ें

दिल्ली-NCR में भारी बारिश, रेड अलर्ट जारी

रक्षाबंधन पर जलभराव से ट्रैफिक जाम

उड़ानों पर असर नहीं, एयरपोर्ट अलर्ट पर

यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंची

हिमाचल में भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

Delhi weather : दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए सप्ताहांत की शुरुआत तेज बारिश के साथ हुई. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में रात भर भारी बारिश हुई. जिसके चलते मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है.

शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में हुई तेज बारिश के कारण कई इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई. इसका असर रक्षाबंधन के दिन लोगों की आवाजाही और यातायात व्यवस्था पर साफ देखने को मिला, जिससे राजधानी की रफ्तार थम सी गई, हालांकि, मौसम की इस स्थिति के बावजूद उड़ानों के संचालन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और हवाई सेवाएं सामान्य रूप से चलती रही.

दिल्ली में पूरे दिन भारी बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज पूरी दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. पूरे दिन मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है, साथ ही पूर्वी और मध्य दिल्ली में तेज बारिश की संभावना है.

आईजीआई हवाई अड्डे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे उड़ानों में देरी के बारे में अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें. दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे की ओर से जारी एक परामर्श में कहा गया है, “आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में मौसम खराब है. हालाँकि, परिचालन फिलहाल सामान्य है.

इंडिगो और स्पाइसजेट की एडवाइजरी

इंडिगो और स्पाइसजेट ने एक्स पर एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें यात्रियों को शहर में यातायात की भीड़भाड़ के प्रति आगाह किया गया.

वहीं दिल्ली के एक निवासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा “मेरी फ्लाइट तिरुवनंतपुरम से रात 11.45 बजे आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरी, लेकिन मुझे मयूर विहार स्थित अपने घर पहुंचने में तीन घंटे से ज़्यादा का समय लगा, जो सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है. हालांकि, मूसलाधार बारिश से तापमान कम हो गया, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली. कई इलाकों में रात में बारिश शुरू हुई और सुबह तक उसी तीव्रता से जारी रही, जिससे कई अंडरपास जलमग्न हो गए और सड़कें जलमग्न हो गईं.

यमुना नदी खतरे के निशान के करीब

कनॉट प्लेस, मथुरा रोड और प्रगति मैदान सहित कई व्यस्त चौराहों पर भारी जलभराव हुआ. लगातार बारिश से यमुना नदी खतरे के निशान 205.33 मीटर के करीब पहुंच रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. प्रगति मैदान में 24 घंटे में 100 मिमी से अधिक, जबकि लोदी रोड और सफदरजंग में क्रमशः 80.7 मिमी और 78.7 मिमी बारिश दर्ज की गई.

दिल्ली में रक्षाबंधन पर भारी ट्रैफिक जाम

शनिवार को रक्षाबंधन होने और दिनभर के बारिश के पूर्वानुमान के चलते, दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला. इसकी एक झलक शुक्रवार को देखने को मिली, जब राष्ट्रीय राजमार्ग-44 और हरियाणा सीमा के पास भारी जाम देखा गया. इसी दौरान, मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में शनिवार को भी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है. राज्य के तीन जिलों में मध्यम से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

