Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब महज कुछ ही समय बाकि रह गया है। इस दौरान राजनीतिक दल अपने विपक्ष पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कहा है कि “वह वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक की वे स्टेज पर नाच भी सकते हैं”
दरअसल, राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते पीएम मोदी पर तंज कसा है। कहा कि प्रधानमंत्री केवल वोट की राजनीति करते हैं, विकास की नहीं। अवसर मिले तो मंच पर नाच भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें जनता की समस्याओं से नहीं, सत्ता से मतलब है। राहुल गांधी ने कहाकि ‘अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो। वोट के लिए वो कर देंगे। जो भी करवाना है, करवा लो। आप उनसे कहो कि देखो भइया हम आपको वोट देंगे। आप स्टेज पर आकर नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे और आप कोशिश करके देखो। मोदी जी आप स्टेज पर आइए और डांस कीजिए। आपको वोट देंगे। देखिए वो नाच लेंगे। जो भी करवाना है, करवा लो।’
छठ पूजा को लेकर पीएम मोदी पर राहुल का तंज
इस दौरान राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी करारा हमला बोला। कहा कि 20 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद बिहार की हालत बदतर है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में। राहुल गांधी ने दिल्ली की यमुना नदीं पर तंज कसते हुए कहा कि कोई यमुना नहीं है। वहां एक तालाब है। नरेंद्र मोदी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए थे। उनका यमुना से कोई लेना-देना नहीं है। उनका छठ पूजा से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें बस आपका वोट चाहिए। वे आपके वोट चुराने में लगे हैं। क्योंकि वे इस चुनावी बीमारी को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चुराया, उन्होंने हरियाणा में चुनाव चुराया, और वे बिहार में भी उनकी कोशिश जारी है।
तेजस्वी यादव ने भी बोला हमला
इस दौरान वहां मौजूद राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि अब बिहार को “रिमोट कंट्रोल” से चलाने की कोशिश सफल नहीं होगी। उन्होंने नीतीश कुमार पर दया जताते हुए कहा कि “अब वे निर्णय लेने वाले नहीं, बल्कि मुखौटा बनकर रह गए हैं।” तेजस्वी ने जनता से अपील की कि वे सच्चाई को पहचानें और महागठबंधन का साथ दें।
