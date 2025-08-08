Punjabराज्य

पंजाब सरकार की पहल, इराक में फंसे चार युवकों की हुई वतन वापसी

Anup Tiwari8 August 2025 - 9:19 PM
2 minutes read
Punjab News
इराक में फंसे चार युवकों की वतन वापसी

Punjab News : पंजाब सरकार ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वह विदेशों में संकट में फंसे पंजाबियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है. होशियारपुर जिले के चार युवक, जो पिछले छह महीनों से इराक में फंसे हुए थे, सरकार की पहल पर सकुशल भारत लौट आए हैं. यह सफलता पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की सीधी हस्तक्षेप और विदेश मंत्रालय के सहयोग से संभव हो सकी.

व्हाट्सएप संदेश से शुरू हुई कार्रवाई

गुरप्रीत सिंह, अवतार सिंह, सुरजीत सिंह और अमरजीत सिंह नामक चारों युवक इराक में शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार हो रहे थे. उन्होंने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर अपनी परेशानी साझा की और भारत लौटने की गुहार लगाई. मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और इराक स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क साधा.

विदेश मंत्रालय और दूतावास के सहयोग से संभव हुई वापसी

मंत्री अरोड़ा की पहल पर भारत सरकार और इराक स्थित भारतीय दूतावास ने आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी. इसके चलते मंगलवार को चारों युवक सुरक्षित भारत लौट आए. यह कार्रवाई न केवल प्रशासनिक सतर्कता का उदाहरण है, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाती है.

विदेशों में रह रहे पंजाबियों के साथ सरकार

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार विदेशों में संकट का सामना कर रहे प्रत्येक पंजाबी के साथ खड़ी है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी किसी भी स्थिति में सरकार त्वरित कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी. यह सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह अपने लोगों को हर परिस्थिति में सहायता दे.

परिवारों में खुशी का माहौल, सरकार का जताया आभार

चारों युवकों की वापसी से उनके परिजनों में राहत और खुशी का माहौल है. परिजनों ने पंजाब सरकार और विशेषकर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा का धन्यवाद किया है. यह मामला बताता है कि एक संवेदनशील सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, चाहे वे देश में हों या विदेश में.

यह भी पढ़ें : Delhi: फीस बढ़ोतरी पर फिर घमासान, AAP बोली- जनता की राय जरूरी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari8 August 2025 - 9:19 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में जेल सुधार: नए कर्मचारियों की नियुक्ति से मजबूत होगा प्रशासन

पंजाब में जेल सुधार: नए कर्मचारियों की नियुक्ति से मजबूत होगा प्रशासन

8 August 2025 - 10:59 PM
Photo of AAP की औद्योगिक रणनीति से साकार होगा “रंगला पंजाब” का सपना

AAP की औद्योगिक रणनीति से साकार होगा “रंगला पंजाब” का सपना

8 August 2025 - 10:37 PM
Photo of AAP राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और CM भगवंत मान की पहल, पंजाब में आएगी औद्योगिक क्रांति

AAP राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और CM भगवंत मान की पहल, पंजाब में आएगी औद्योगिक क्रांति

8 August 2025 - 9:58 PM
Photo of Delhi: फीस बढ़ोतरी पर फिर घमासान, AAP बोली- जनता की राय जरूरी

Delhi: फीस बढ़ोतरी पर फिर घमासान, AAP बोली- जनता की राय जरूरी

8 August 2025 - 8:52 PM
Photo of आम आदमी पार्टी का आरोप: दिल्ली चुनाव में वोटर लिस्ट में हुआ फर्जीवाड़ा

आम आदमी पार्टी का आरोप: दिल्ली चुनाव में वोटर लिस्ट में हुआ फर्जीवाड़ा

8 August 2025 - 8:20 PM
Photo of रक्षाबंधन: CM योगी आदित्यनाथ ने दिया सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश

रक्षाबंधन: CM योगी आदित्यनाथ ने दिया सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश

8 August 2025 - 7:37 PM
Photo of काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी पर सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी पर सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

8 August 2025 - 7:06 PM
Photo of सीतामढ़ी में गरजे अमित शाह: कांग्रेस और RJD पर साधा निशाना, कहा- वोटर लिस्ट से हटेंगे घुसपैठिए

सीतामढ़ी में गरजे अमित शाह: कांग्रेस और RJD पर साधा निशाना, कहा- वोटर लिस्ट से हटेंगे घुसपैठिए

8 August 2025 - 6:07 PM
Photo of राजस्थान को मिलेंगे नए बाघ, एमपी और महाराष्ट्र से 5 बाघ किए जाएंगे रिलोकेट

राजस्थान को मिलेंगे नए बाघ, एमपी और महाराष्ट्र से 5 बाघ किए जाएंगे रिलोकेट

8 August 2025 - 5:05 PM
Photo of मिलावट के खिलाफ अभियान तेज, पंजाब के हर जिले में पहुंचेगी फूड सेफ्टी वैन

मिलावट के खिलाफ अभियान तेज, पंजाब के हर जिले में पहुंचेगी फूड सेफ्टी वैन

8 August 2025 - 4:22 PM
Back to top button