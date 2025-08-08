Punjab News : पंजाब सरकार ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वह विदेशों में संकट में फंसे पंजाबियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है. होशियारपुर जिले के चार युवक, जो पिछले छह महीनों से इराक में फंसे हुए थे, सरकार की पहल पर सकुशल भारत लौट आए हैं. यह सफलता पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की सीधी हस्तक्षेप और विदेश मंत्रालय के सहयोग से संभव हो सकी.

व्हाट्सएप संदेश से शुरू हुई कार्रवाई

गुरप्रीत सिंह, अवतार सिंह, सुरजीत सिंह और अमरजीत सिंह नामक चारों युवक इराक में शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार हो रहे थे. उन्होंने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर अपनी परेशानी साझा की और भारत लौटने की गुहार लगाई. मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और इराक स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क साधा.

विदेश मंत्रालय और दूतावास के सहयोग से संभव हुई वापसी

मंत्री अरोड़ा की पहल पर भारत सरकार और इराक स्थित भारतीय दूतावास ने आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी. इसके चलते मंगलवार को चारों युवक सुरक्षित भारत लौट आए. यह कार्रवाई न केवल प्रशासनिक सतर्कता का उदाहरण है, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाती है.

विदेशों में रह रहे पंजाबियों के साथ सरकार

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार विदेशों में संकट का सामना कर रहे प्रत्येक पंजाबी के साथ खड़ी है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी किसी भी स्थिति में सरकार त्वरित कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी. यह सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह अपने लोगों को हर परिस्थिति में सहायता दे.

परिवारों में खुशी का माहौल, सरकार का जताया आभार

चारों युवकों की वापसी से उनके परिजनों में राहत और खुशी का माहौल है. परिजनों ने पंजाब सरकार और विशेषकर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा का धन्यवाद किया है. यह मामला बताता है कि एक संवेदनशील सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, चाहे वे देश में हों या विदेश में.

