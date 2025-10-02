Punjab Water Dept Appointments : पंजाब के जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज पंजाब भवन में विभाग के 15 नव-नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. नव-नियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए मंत्री ने उन्हें ईमानदारी, समर्पण और दृढ़ता के साथ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए प्रेरित किया.

सरकारी नौकरी और पंजाब के विकास में योगदान

स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग में इन उम्मीदवारों को नौकरी देकर पंजाब सरकार ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है. उम्मीद है कि ये सभी उम्मीदवार अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और मेहनत से निभाएंगे और पंजाब के सर्वांगीण विकास में योगदान देंगे. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की सरकार प्रदेश के विकास और समाज के सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.

भर्ती नीति और नियुक्ति विवरण

पंजाब सरकार की अनुकंपा आधारित भर्ती नीति के तहत ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के खाली पदों पर नियुक्त किए गए उम्मीदवारों में:

2 जूनियर नक्शा नवीस

2 क्लर्क

8 सेवादार

1 सफाई सेवक

2 हेल्पर (तकनीकी)

मंत्री ने बताया कि अब तक मुख्यमंत्री की सरकार ने 55,201 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और 2.77 लाख से अधिक नौकरियां निजी क्षेत्र में प्रदान की जा चुकी हैं.

विभागीय प्रोजेक्ट और कर्मचारियों की भूमिका

जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग में वर्ष 2022-23 से अब तक 58 जूनियर इंजीनियर, 77 जूनियर नक्शा नवीस, 36 क्लर्क, 27 स्टेनोटाइपिस्ट, 19 जूनियर तकनीशियन, 75 हेल्पर (तकनीकी) और 45 सेवक भर्ती किए जा चुके हैं.

स. हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि विभाग में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने और चल रहे व नए प्रोजेक्टों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु आज 15 और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए. इस अवसर पर विभाग के मुख्य सचिव नीलकंठ एस. अवध, विभाग मुखी श्रीमती पल्लवी और विभाग के मुख्य इंजीनियर भी उपस्थित थे.

