पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: 364 जगह छापे, 79 तस्कर गिरफ्तार, बरामद हुई हेरोइन और अफीम

Amzad Khan14 October 2025 - 2:10 PM
1 minute read
Punjab War Against Drugs
पंजाब पुलिस की राज्यभर में चली बड़ी कार्रवाई के दौरान नशा तस्करों की गिरफ्तारी और बरामद माल की जांच करती टीमें

Punjab War Against Drugs : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत प्रदेश से नशे का पूरी तरह खात्मा करने के लिए चलाए जा रहे ‘‘युद्ध नशों विरुद्ध’’ अभियान के 226वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 364 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान राज्य भर में 63 एफआईआर दर्ज कर 79 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही पिछले 226 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 32,867 हो गई है. इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 2.9 किलोग्राम हेरोइन, 2.6 किलोग्राम अफीम, 674 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 7,850 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है.

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई

अभियान के तहत 66 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1,000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमें राज्यभर में 364 स्थानों पर छापेमारी में शामिल हुईं. इस दिनभर चले ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 391 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

नशे से मुक्ति के लिए कड़ी निगरानी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और एसएसपी को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ चल रही इस जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की है.

तीन-स्तरीय रणनीति से चल रहा अभियान

पंजाब सरकार ने राज्य से नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, डि-एडिक्शन और रोकथाम (इडीपी) लागू की है. इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 21 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए राजी किया है.

यह भी पढ़े : अशीर्वाद योजना के तहत पंजाब में 5751 लाभार्थी बेटियों को 29.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता

