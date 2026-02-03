Punjabराज्य

एस.जी.एस.टी. वसूली में 14.4% की वृद्धि के साथ पंजाब भारत में सबसे आगे, हरपाल सिंह चीमा ने दी पूरी जानकारी

Shanti Kumari3 February 2026 - 7:30 PM
3 minutes read
Punjab News

Punjab News : भारत सरकार द्वारा जीएसटी 2.0 दर को तर्कसंगत बनाने के कारण राजस्व संबंधी चुनौतियों के बावजूद, पंजाब ने जनवरी 2026 के दौरान जीएसटी जुटाने में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जो बेहतर अनुपालन, केंद्रित लागूकरन और निरंतर आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जनवरी 2026 के दौरान राज्य में कुल 2452.66 करोड़ रुपये जीएसटी वसूला गया है, जबकि शुद्ध जीएसटी वसूली के मामले में जनवरी 2025 की तुलना में 15.7 प्रतिशत की दर से वर्ष-दर-वर्ष 315 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है।

पंजाब को हर महीने 250 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान

चीमा ने कहा कि यह उपलब्धि काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएसटी 2.0 दर में कटौती के कारण पंजाब को हर महीने लगभग 250 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे धागा, टेक्सटाइल, हॉजरी, फार्मास्यूटिकल्स, बीमा, टायर और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रभावित हुए। इस नुकसान के बावजूद, राज्य ने न केवल राजस्व पर पड़े प्रभाव की भरपाई की, बल्कि निरंतर प्रशासनिक और लागूकरण प्रयासों के माध्यम से राष्ट्रीय रुझान से भी अधिक विकास दर हासिल की।

शुद्ध जीएसटी वसूली की दर में वृद्धि

अधिक जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर (जनवरी 2026 तक), शुद्ध जीएसटी वसूली की दर में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप वसूला गया कुल जीएसटी 19,415 करोड़ रुपये से बढ़कर 22,014 करोड़ रुपये हो गया है। इसी अवधि के दौरान कुल जीएसटी वसूली की दर में भी 13.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पंजाब में कर आधार के लचीलेपन को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 में एसजीएसटी नकद वसूली के मामले में भी असाधारण प्रदर्शन दर्ज किया गया है, जिसमें 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह विकास दर इस महीने के दौरान भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। यह दर राष्ट्रीय औसत लगभग 6 प्रतिशत से काफी अधिक है, जिससे पंजाब पूरे भारत में अग्रणी बनकर उभरा है।

जीएसटी रिफंड में 129 करोड़ रुपये की वापसी

मंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार द्वारा करदाताओं की सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केवल जनवरी 2026 के दौरान ही 129 करोड़ रुपये के एसजीएसटी रिफंड जारी किए गए, जबकि महीने में कुल रिफंड किया गया जीएसटी लगभग 300 करोड़ रुपये है। समय पर और नियमित रूप से रिफंड सुनिश्चित करना तथा व्यापक स्तर पर राजस्व जुटाना एक परिपक्व, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल कर प्रशासन को दर्शाता है।

पंजाब में 1,000 करोड़ रुपये की प्रवर्तन वसूली

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों के भी सार्थक परिणाम सामने आए हैं। स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स (एसआईपीयू) ने जनवरी 2026 के दौरान सड़कों पर जांच, निरीक्षण और सत्यापन के माध्यम से आईटीसी चोरी को रोककर और जाली बिलिंग के रुझान को रोककर 200 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया है। इसके साथ ही, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रवर्तन संबंधी कुल वसूली 1,000 करोड़ रुपये के करीब है, जो अब तक की सबसे अधिक वसूली है, जो स्पष्ट रूप से कर चोरी के खिलाफ तेज और डेटा-आधारित कार्रवाई को दर्शाती है।

280 करोड़ रुपये की कटौती के बावजूद विकास की ओर बढ़त

मंत्री ने बताया कि जीएसटी 2.0 से संबंधित चुनौतियों के अलावा, पिछले तीन महीनों के दौरान केंद्र द्वारा आईजीएसटी निपटान से लगभग 280 करोड़ रुपये की एकपक्षीय कटौती के कारण पंजाब को और वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा है। इस सबके बावजूद पंजाब ने मजबूती के साथ विकास की ओर बढ़त बनाए रखी है, जो इसके बेहतर जीएसटी प्रबंधन और पालना संबंधी इकोसिस्टम को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि दर को तर्कसंगत बनाने, सेक्टर-विशेष राजस्व में कमी और आईजीएसटी निपटारे संबंधी कटौतियों के बावजूद, पंजाब ने सफलतापूर्वक अपने राजस्व आधार को सुरक्षित रखा है और राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट होता है कि बेहतर विश्लेषण, लक्षित प्रवर्तन, स्वैच्छिक अनुपालन और कुशल प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से संस्थागत और नीति-आधारित राजस्व बाधाओं को प्रभावी ढंग से दूर किया जा सकता है।

हरपाल सिंह चीमा ने आगे बताया कि कर विभाग निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित कर प्रबंधकीय ढांचा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा राज्य के राजस्व को सुरक्षित रखने के साथ-साथ व्यवसाय में आसानी और अनुपालन करने वाले करदाताओं के लिए समय पर रिफंड सुनिश्चित करता है।

ये भी पढ़ें – नीतीश सरकार ने पेश किया 2026-2027 का बजट, बिहार के विकास की दिशा में अहम कदम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari3 February 2026 - 7:30 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of नीतीश सरकार ने पेश किया 2026-2027 का बजट, बिहार के विकास की दिशा में अहम कदम

नीतीश सरकार ने पेश किया 2026-2027 का बजट, बिहार के विकास की दिशा में अहम कदम

3 February 2026 - 6:29 PM
Photo of अगर पुलिस गोली न चलाए तो क्या खुद गोली खाए? CM योगी ने विपक्ष पर किया हमला

अगर पुलिस गोली न चलाए तो क्या खुद गोली खाए? CM योगी ने विपक्ष पर किया हमला

3 February 2026 - 3:09 PM
Photo of बारामती लियरजेट हादसे में DGCA का विशेष ऑडिट, AAIB कर रहा तकनीकी जांच

बारामती लियरजेट हादसे में DGCA का विशेष ऑडिट, AAIB कर रहा तकनीकी जांच

3 February 2026 - 2:32 PM
Photo of पंजाब सीएम मान का मुंबई दौरा, अजित पवार के घर जाएंगे, उद्योगपितयों से करेंगे मुलाकात

पंजाब सीएम मान का मुंबई दौरा, अजित पवार के घर जाएंगे, उद्योगपितयों से करेंगे मुलाकात

3 February 2026 - 2:03 PM
Photo of देहरादून के कालसी में हिमाचल रोडवेज बस खाई में गिरी, 3 की मौत, कई घायल, मुख्यमंत्री ने जताया दुख

देहरादून के कालसी में हिमाचल रोडवेज बस खाई में गिरी, 3 की मौत, कई घायल, मुख्यमंत्री ने जताया दुख

3 February 2026 - 1:57 PM
Photo of जेल से आकर अनंत सिंह ने ली MLA पद की शपथ, नीतीश कुमार के छुए पैर, विपक्ष पर साधा निशाना

जेल से आकर अनंत सिंह ने ली MLA पद की शपथ, नीतीश कुमार के छुए पैर, विपक्ष पर साधा निशाना

3 February 2026 - 1:48 PM
Photo of सुनेत्रा पवार को NCP की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, पार्टी का नया ढांचा तय

सुनेत्रा पवार को NCP की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, पार्टी का नया ढांचा तय

3 February 2026 - 12:43 PM
Photo of सीएम भगवंत मान ने नेशनल डिफेंस कॉलेज प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात, पंजाब के सामरिक और सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा

सीएम भगवंत मान ने नेशनल डिफेंस कॉलेज प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात, पंजाब के सामरिक और सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा

3 February 2026 - 12:06 PM
Photo of बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे के हेलिकॉप्टर में तकनीकी खराबी, यात्रा तुरंत की रद्द

बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे के हेलिकॉप्टर में तकनीकी खराबी, यात्रा तुरंत की रद्द

3 February 2026 - 12:05 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां द्वारा विभिन्न यूनियनों के साथ बैठक, जायज मांगों को पूरा करने का भरोसा

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां द्वारा विभिन्न यूनियनों के साथ बैठक, जायज मांगों को पूरा करने का भरोसा

3 February 2026 - 11:28 AM
Back to top button