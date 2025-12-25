Punjab Police : प्रदेश से नशों के मुकम्मल खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू किए गए “युद्ध नशों विरुद्ध” के 298वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 334 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद प्रदेश भर में 85 एफआईआर दर्ज करके 122 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इससे 298 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 41,639 हो गई है.

इन छापों के नतीजे के रूप में पकड़े गए नशा तस्करों के कब्जे से 3.7 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम, 467 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 31,670 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है.

पंजाब को नशा मुक्त बनाने के निर्देश

जिक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों तथा एस.एस.पीज़ को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के हुक्म दिए हैं. पंजाब सरकार द्वारा नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई है.

पंजाब में बड़े पैमाने पर छापेमारी

इस ऑपरेशन के दौरान 68 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 334 स्थानों पर छापेमारी की है, उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 325 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है.

देखने योग्य है कि पंजाब सरकार ने प्रदेश से नशों के खात्मे के लिए तीन-पक्षीय रणनीति – इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन तथा प्रीवेंशन (ईडीपी) – लागू की गई है तथा पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 19 व्यक्तियों को नशा छोड़ने तथा पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है.

