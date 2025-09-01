Punjab War Against Drugs : पंजाब सरकार की राज्यव्यापी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के 183वें दिन सोमवार को पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में 324 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. इस विशेष अभियान के दौरान 68 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 46 एफआईआर दर्ज की गईं. अब तक इस मुहिम के तहत कुल 27,787 तस्कर पकड़े जा चुके हैं.

दो लाख रूपए की ड्रग मनी भी बरामद

कार्रवाई पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के निर्देश पर राज्य के सभी 28 पुलिस ज़िलों में एक साथ की गई. पुलिस टीमों ने छापेमारी के दौरान 3.9 किलोग्राम हेरोइन, 2.5 किलोग्राम अफीम, 962 नशीली गोलियां और कैप्सूल तथा 2 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पहले ही पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को राज्य को नशा मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं. इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया गया है, जो अभियान की निगरानी कर रही है.

356 संदिग्धों की गहन जांच, 28 को पुनर्वास के लिए भेजा

विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि 70 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 900 से अधिक पुलिसकर्मियों की 100 से अधिक टीमों को तैनात किया गया था. ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 356 संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच भी की.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशों के खिलाफ तीन स्तरीय रणनीति लागू कर रही है, जिसमें एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन शामिल हैं. इसी के तहत ‘नशा छुड़ाओ अभियान’ में सोमवार को 28 व्यक्तियों को नशा मुक्ति व पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया गया.

