Punjabराज्य

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 183वां दिन: पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 68 नशा तस्कर गिरफ्तार

Anup Tiwari1 September 2025 - 8:43 PM
1 minute read
Punjab War Against Drugs
'युद्ध नशों विरुद्ध' का 183वां दिन

Punjab War Against Drugs : पंजाब सरकार की राज्यव्यापी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के 183वें दिन सोमवार को पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में 324 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. इस विशेष अभियान के दौरान 68 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 46 एफआईआर दर्ज की गईं. अब तक इस मुहिम के तहत कुल 27,787 तस्कर पकड़े जा चुके हैं.

दो लाख रूपए की ड्रग मनी भी बरामद

कार्रवाई पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के निर्देश पर राज्य के सभी 28 पुलिस ज़िलों में एक साथ की गई. पुलिस टीमों ने छापेमारी के दौरान 3.9 किलोग्राम हेरोइन, 2.5 किलोग्राम अफीम, 962 नशीली गोलियां और कैप्सूल तथा 2 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पहले ही पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को राज्य को नशा मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं. इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया गया है, जो अभियान की निगरानी कर रही है.

356 संदिग्धों की गहन जांच, 28 को पुनर्वास के लिए भेजा

विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि 70 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 900 से अधिक पुलिसकर्मियों की 100 से अधिक टीमों को तैनात किया गया था. ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 356 संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच भी की.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशों के खिलाफ तीन स्तरीय रणनीति लागू कर रही है, जिसमें एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन शामिल हैं. इसी के तहत ‘नशा छुड़ाओ अभियान’ में सोमवार को 28 व्यक्तियों को नशा मुक्ति व पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया गया.

यह भी पढ़ें : वित्त आयुक्त अनुराग वर्मा ने फिरोजपुर और फाज़िल्का का किया दौरा, लोगों से मिलकर राहत कार्यों की समीक्षा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari1 September 2025 - 8:43 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सीएम योगी ने की कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग के कार्यों की समीक्षा, मानवीय दृष्टिकोण पर जोर

सीएम योगी ने की कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग के कार्यों की समीक्षा, मानवीय दृष्टिकोण पर जोर

1 September 2025 - 10:18 PM
Photo of मीत हेयर का पीएम को पत्र: पंजाब के लिए तुरंत राहत और रुकी फंडिंग जारी करने की अपील

मीत हेयर का पीएम को पत्र: पंजाब के लिए तुरंत राहत और रुकी फंडिंग जारी करने की अपील

1 September 2025 - 9:33 PM
Photo of उच्च शिक्षा मंत्री का आदेश, पंजाब में भारी बारिश के चलते 3 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी उच्च शिक्षण संस्थान

उच्च शिक्षा मंत्री का आदेश, पंजाब में भारी बारिश के चलते 3 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी उच्च शिक्षण संस्थान

1 September 2025 - 9:13 PM
Photo of वित्त आयुक्त अनुराग वर्मा ने फिरोजपुर और फाज़िल्का का किया दौरा, लोगों से मिलकर राहत कार्यों की समीक्षा

वित्त आयुक्त अनुराग वर्मा ने फिरोजपुर और फाज़िल्का का किया दौरा, लोगों से मिलकर राहत कार्यों की समीक्षा

1 September 2025 - 8:12 PM
Photo of पटना में फाइव स्टार होटल निर्माण के लिए ITC Hotels और BSTDC के बीच समझौता, पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम

पटना में फाइव स्टार होटल निर्माण के लिए ITC Hotels और BSTDC के बीच समझौता, पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम

1 September 2025 - 7:02 PM
Photo of सौरभ भारद्वाज का कांग्रेस पर बड़ा हमला, दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए लड़ी कांग्रेस

सौरभ भारद्वाज का कांग्रेस पर बड़ा हमला, दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए लड़ी कांग्रेस

1 September 2025 - 6:35 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का लेंगे जायजा

जम्मू-कश्मीर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का लेंगे जायजा

1 September 2025 - 5:57 PM
Photo of अमृतसर में बड़ा घोटाला…बीडीपीओ और पूर्व सरपंच पर 24.7 लाख रुपए गबन के गंभीर आरोप

अमृतसर में बड़ा घोटाला…बीडीपीओ और पूर्व सरपंच पर 24.7 लाख रुपए गबन के गंभीर आरोप

1 September 2025 - 5:55 PM
Photo of पहली उड़ान के लिए तैयार पूर्णिया एयरपोर्ट, जल्द शुरू होगी बुकिंग, लोगों में पहली उड़ान को लेकर उत्साह

पहली उड़ान के लिए तैयार पूर्णिया एयरपोर्ट, जल्द शुरू होगी बुकिंग, लोगों में पहली उड़ान को लेकर उत्साह

1 September 2025 - 5:14 PM
Photo of बाढ़ प्रभावित पंजाब में डॉ. बलबीर सिंह ने दिखाया दम, मरीजों और किसानों को दी लाखों की राहत

बाढ़ प्रभावित पंजाब में डॉ. बलबीर सिंह ने दिखाया दम, मरीजों और किसानों को दी लाखों की राहत

1 September 2025 - 5:00 PM
Back to top button