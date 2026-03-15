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पंजाब डेयरी और पशु पोषण का ग्लोबल हब बनने की दिशा में, गुरमीत खड्डियां ने निवेशकों को किया प्रभावित

Karan Panchal15 March 2026 - 3:13 PM
3 minutes read
Punjab News
पंजाब डेयरी और पशु पोषण का ग्लोबल हब बनने की दिशा में, गुरमीत खड्डियां ने निवेशकों को किया प्रभावित

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की कृषि सहायक क्षेत्रों में नवाचार और किसानों की आर्थिक खुशहाली के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन-2026 में वैश्विक निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछाया।

आकर्षक स्थान बनाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण

पशु चारा और डेयरी पंजाब, भारत का पशु चारा, पशु पोषण और डेयरी प्रोसेसिंग पावरहाउस” में उद्योग के नेताओं और उद्यमियों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने पंजाब को पशु चारा, पशु पोषण और डेयरी क्षेत्र में निवेश के लिए सबसे आकर्षक स्थान बनाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा दी।

पशु पोषण और डेयरी सेक्टर में निवेश

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा, “पंजाब आर्थिक खुशहाली और नवाचार की ओर अपनी यात्रा में आपका स्वागत करता है। हमारा विज़न पंजाब को पशुओं के चारे, पशु पोषण और डेयरी सेक्टर में निवेश के लिए सबसे आकर्षक स्थान बनाना है। पशुपालन और डेयरी उत्पादन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और हम वैश्विक स्तर पर भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं।

सालाना उत्पादन 14.5 मैट्रिक टन से अधिक

राज्य की आंतरिक क्षमताओं को उजागर करते हुए, कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के शानदार डेयरी उत्पादन का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 1,318 ग्राम प्रतिदिन हैजो राष्ट्रीय औसत से लगभग तीन गुना है- सालाना उत्पादन 14.5 मैट्रिक टन से अधिक है।

आधुनिक फीड प्लांट्स की ओर इशारा

मंत्री ने इस मजबूत प्रदर्शन का श्रेय प्रगतिशील किसानों, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और सहायक सरकारी तंत्र के मेल को दिया। उन्होंने फतेहगढ़ साहिब और राजपुरा में कारगिल एनिमल न्यूट्रीशन एंड हेल्थ और डी ह्यूज़ एनिमल न्यूट्रीशन जैसे वैश्विक दिग्गजों द्वारा स्थापित आधुनिक फीड प्लांट्स की ओर इशारा किया, जो पंजाब के निवेशक-अनुकूल वातावरण के प्रमाण हैं।

हाइड्रोपोनिक चारा प्रणालियों को बढ़ावा

उत्पादकता और स्थिरता को और बढ़ाने के लिए, कैबिनेट मंत्री ने कई सरकारी पहलों का विवरण दिया, जिसमें सब्सिडी के माध्यम से वाणिज्यिक साइलज उत्पादन को प्रोत्साहित करना और हाइड्रोपोनिक चारा प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल है। कैबिनेट मंत्री ने उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पादन को बनाए रखने में शोध और पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया।

पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में सुधार

“गुरु अंगद देव वैटर्नरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना, बेमिसाल वैज्ञानिक ज्ञान और क्षेत्र-विशेष खनिज मिश्रण प्रदान करती है, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार होता है। एक प्रमुख बाजार अवसर की पहचान करते हुए, खुड्डियां ने नोट किया कि राज्य के दूध उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस समय बिना प्रोसेसिंग के खपत किया जाता है।

पंजाब सरकार मजबूत बुनियादी ढांचा

“यह डेयरी प्रोसेसिंग और मूल्य-वर्धित उत्पादों जैसे पनीर, घी, आइसक्रीम और स्वादिष्ट दूध में निवेश के लिए अथाह संभावनाएं प्रस्तुत करता है। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा, “पंजाब सरकार मजबूत बुनियादी ढांचा, मजबूत वैज्ञानिक संस्थान, कुशल सप्लाई चेन और हमारे मेहनती मानव संसाधनों के साथ निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

पशु पोषण, डेयरी प्रोसेसिंग और पशुधन विकास

पंजाब के पशुधन क्षेत्र में विशाल अवसरों की पड़ताल करने के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करते हुए खुड्डियां ने कहा, “मैं यहां मौजूद सभी निवेशकों और उद्यमियों को पशु पोषण, डेयरी प्रोसेसिंग और पशुधन विकास में अवसरों की खोज के लिए सीधे आमंत्रित करता हूं। आइए हम मिलकर पंजाब को कृषि और डेयरी-आधारित उद्योगों के लिए एक ग्लोबल हब बनाएं।

विट्रो फर्टिलाइजेशन और लिंग-क्रमबद्ध

पंजाब के विशाल पशु चिकित्सा नेटवर्क का विवरण देते हुए, प्रमुख सचिव पशुपालन राहुल भंडारी ने बताया कि राज्य में 1,367 पशु चिकित्सा अस्पताल, 1,489 डिस्पेंसरी और 22 जिला स्तरीय पॉलीक्लिनिक हैं। इसके अलावा, उच्च स्तरीय मादा डेयरी जानवरों की आबादी बढ़ाने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और लिंग-क्रमबद्ध वीर्य जैसी उन्नत प्रजनन तकनीकों को अपनाया जा रहा है, जिससे भविष्य में और भी उच्च उत्पादकता सुनिश्चित की जा सके।

इस अवसर पर डी ह्यूज़ एनिमल न्यूट्रीशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रटगर ओडेजांस, कारगिल के वाणिज्यिक निदेशक (डेयरी फीड और न्यूट्रीशन) प्रशांत शिंदे और द वैल्यू अल्केमी के संस्थापक संदीप गोयल सहित प्रमुख उद्योग नेता उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, ऑपरेशन जारी

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Karan Panchal15 March 2026 - 3:13 PM
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