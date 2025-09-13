Punjab News : पंजाब के सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज जग बाणी अखबार के रेजिडेंट एडिटर रणदीप वशिष्ठ और दैनिक भास्कर अखबार के सीनियर पत्रकार संदीप वशिष्ठ के पिता संत राम वशिष्ठ (92) के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. संत राम वशिष्ठ की सेहत काफी समय से खराब चल रही थी और शुक्रवार की सुबह उनका निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार रूपनगर जिले के पास स्थित गांव बूर माजरा के श्मशान घाट में किया गया.

हमेशा प्रेरित करेगी उनकी विरासत

दुखी परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि संत राम वशिष्ठ एक नेकदिल इंसान थे जिन्हें उनकी सादगी, ईमानदारी और समाज भलाई के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था. उन्होंने कहा कि वशिष्ठ मान्यताएं, मूल्य और विरासत उनके परिवार और सभी परिचितों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी.

कैबिनेट मंत्री ने परमात्मा से प्रार्थना की कि वह इस कठिन समय में परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने का साहस प्रदान करें और दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में शांति प्रदान करें. वशिष्ठ परिवार में उनकी पत्नी, तीन पुत्र और एक पुत्री शामिल हैं.

