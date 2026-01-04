Punjabराज्य

पंजाब में मातृ स्वास्थ्य देखभाल में क्रांति: AAM ADMI CLINICS से हर महीने 20,000 गर्भवती महिलाओं को सेवाएं

Shanti Kumari4 January 2026 - 7:37 PM
3 minutes read
Punjab News

Chandigarh : आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य ने मातृ स्वास्थ्य देखभाल को विकेंद्रीकरण करने में सफलता प्राप्त की है, और AAM ADMI CLINICS (AACs) अब गर्भवती महिलाओं के लिए नई जीवनरेखा बन गई हैं। राज्य द्वारा प्रोटोकॉल-आधारित गर्भावस्था देखभाल मॉडल को शुरू किए हुए सिर्फ चार महीनों में, इन क्लिनिकों का उपयोग 20,000 गर्भवती महिलाओं तक पहुंच गया है जो हर महीने इन क्लिनिकों में अपनी देखभाल करवा रही हैं।

डॉ. बलबीर सिंह ने की सफलता की घोषणा

पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस पहल की सफलता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम ने पहले ही एक अनूठे संदर्भ प्रणाली के माध्यम से 10,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान की हैं। इसके तहत, सरकार ने लगभग 500 निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों को जोड़कर यह सुनिश्चित किया है कि महिलाएं जो सामान्यतः ₹800 से ₹2,000 तक खर्च करतीं, वे अब मुफ्त में अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं। इस पहल के माध्यम से, राज्य सरकार ने महज 120 दिनों में लगभग ₹1 करोड़ की बचत करवाई है।

मातृ मृत्यु दर और प्रसवपूर्व देखभाल की स्थिति

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में गर्भवती महिलाओं में से केवल 70 प्रतिशत ने अपनी पहली प्रसवपूर्व जांच करवाई थी और 60 प्रतिशत से कम महिलाओं ने अनुशंसित चार जांचों को पूरा किया था। राज्य की मातृ मृत्यु दर एक लाख जीवित जन्मों पर 90 थी, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। इन आंकड़ों ने एक सुलभ और व्यापक गर्भावस्था देखभाल मॉडल की आवश्यकता को स्पष्ट किया।

पंजाब में हर साल लगभग 4.3 लाख गर्भवस्थाएं होती हैं, और इसलिए गर्भावस्था की शुरुआती पहचान, नियमित निगरानी और समय पर संदर्भ का महत्व बढ़ जाता है। पंजाब सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 881 AAM ADMI CLINICS स्थापित की हैं, जो राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का मुख्य हिस्सा बन चुकी हैं, और जिनमें रोजाना लगभग 70,000 मरीजों का इलाज किया जाता है।

AAM ADMI CLINICS में गर्भावस्था देखभाल की नई पहल

इस सुधार के तहत, अब सभी आवश्यक प्रसवपूर्व जांचें AAM ADMI CLINICS में ही उपलब्ध हैं, जिनमें रूटीन और महत्वपूर्ण परीक्षण जैसे HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, पूर्ण रक्त परीक्षण, शुगर, थायरॉयड, हेपेटाइटिस, भ्रूण की हृदय दर, कोलेस्ट्रॉल और हीमोग्लोबिन के आकलन शामिल हैं। जहां अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता होती है, वहां डॉक्टर संदर्भ पर्ची जारी करते हैं जिससे गर्भवती महिलाएं मुफ्त अल्ट्रासाउंड सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं।

उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं पर विशेष ध्यान

प्रारंभिक जांच के दौरान हर महीने लगभग 5,000 महिलाओं की पहचान उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के रूप में की जाती है। इसके परिणामस्वरूप, इन महिलाओं को निरंतर ट्रैकिंग, केंद्रित समर्थन और उच्च चिकित्सा सुविधाओं में विशेषज्ञ देखभाल के लिए समय पर संदर्भ मिलते हैं।

रोगी अनुभव में सुधार

इस पहल ने महिलाओं के लिए गर्भावस्था संबंधित अधिकांश परीक्षण उनके घरों के पास उपलब्ध कराए हैं, जिससे लंबी यात्रा और अस्पतालों में लंबी कतारों से बचा जा सकता है। इसके अलावा, अब महिलाएं जल्दी परामर्श प्राप्त कर सकती हैं और बिना किसी वित्तीय बोझ के अल्ट्रासाउंड सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं। पहली प्रसवपूर्व यात्रा से लेकर पोस्ट-नेटल फॉलो-अप तक, इस पहल ने गर्भावस्था देखभाल के पूरे मार्ग को सशक्त किया है, जिसमें प्रौद्योगिकी, मानकीकरण, नैदानिक प्रोटोकॉल, संदर्भ प्रणाली और सामुदायिक समर्थन का एकीकृत रूप है।

स्वास्थ्य मंत्री की टिप्पणी

पंजाब स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में, पंजाब अब एक ऐसा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बना रहा है जो हर मां को उनके घर के पास गुणवत्ता वाली देखभाल सुनिश्चित करती है। 4.3 लाख गर्भवस्थाओं के साथ, AAM ADMI CLINICS में गर्भावस्था देखभाल सेवाओं का विस्तार एक परिवर्तनकारी कदम है और भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।”

नवीनतम निवेश का असर

सरकार का मानना है कि यह पहल पंजाब में मातृ और शिशु स्वास्थ्य में हाल के वर्षों में किए गए सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी महिला भूगोल, आय संबंधी सीमाओं या जागरूकता की कमी के कारण पीछे न रहे, राज्यभर में माताओं और नवजातों के स्वास्थ्य परिणामों में निरंतर सुधार हो।

Shanti Kumari4 January 2026 - 7:37 PM
3 minutes read

