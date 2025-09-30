Punjab News : उद्योग जगत के प्रमुख हस्तियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई उद्योग–पक्षीय नीतियों की भरपूर सराहना की है. उनका कहना है कि इन नीतियों ने पंजाब में औद्योगिक विकास को नया प्रोत्साहन दिया है और निवेश के लिए आकर्षक वातावरण तैयार किया है.

एपीजे सुरिंदर पार्क होटल्स की चेयरपर्सन प्रिया पाल ने इन्वेस्ट पंजाब के साथ अपने सकारात्मक अनुभव साझा किए. उन्होंने ज़ोर दिया कि आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में सरकार से मिल रहे सहयोग के कारण निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है.

राज्य सरकार ने उठाए साहसिक कदम

ओसवाल ग्रुप के कमल ओसवाल ने पंजाब को “वादों की धरती” बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता के लिए धन्यवाद दिया, जिसने पंजाब को आगे बढ़ाने में मदद की है. ओसवाल ने राज्य की कुशल कार्यशक्ति और अनुकूल औद्योगिक माहौल को विशेष बताते हुए अपने कार्यों के विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की.

पंजाब में निवेश के अनुकूल माहौल

श्रीमती बेक्टर्स के प्रबंध निदेशक अनूप बेक्टर ने कंपनी की मामूली शुरुआत से अंतरराष्ट्रीय कारोबार तक की विकास यात्रा साझा की. उन्होंने पंजाब में 500 करोड़ रुपये के आगामी निवेश का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि पंजाब उद्योग के लिए ज़मीन की उपलब्धता, बुनियादी ढांचा, कुशल श्रम, हवाई संपर्क, निर्बाध बिजली आपूर्ति, वित्तीय प्रोत्साहन और सरकारी समर्थन जैसे सभी पहलुओं में सर्वश्रेष्ठ माहौल प्रदान करता है, जो राज्य को निवेश के लिए आकर्षक बनाता है.

नेस्ले इंडिया के तकनीकी प्रमुख संदीप गोयल ने कहा कि कंपनी छह साल से अधिक समय से पंजाब में कार्यरत है और मौजूदा सरकार से मिल रही सुविधाओं का लाभ उठा रही है. उन्होंने औद्योगिक विकास को सुचारू बनाने के लिए सरकार की मजबूत व्यवस्था की सराहना की और पंजाब को भारत का अग्रणी औद्योगिक राज्य बनाने के निरंतर प्रयासों को अहम बताया.

पंजाब सड़कों और हवाई संपर्क की सराहना

जेनपैक्ट के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ प्रमोद भसीन ने कहा कि कंपनी पहले ही पंजाब में 1400 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है और जल्द ही 1600 करोड़ रुपये का और निवेश करेगी. उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे, विशेषकर सड़क और हवाई संपर्क के साथ-साथ इसकी प्रतिभाशाली कार्यशक्ति की सराहना की. उन्होंने सरकार के सहयोग और उद्योग–अनुकूल नीतियों को कारोबार सुगमता बढ़ाने और औद्योगिक विकास को तेज करने का श्रेय दिया.

एवरराइज़ इंडिया के सलाहकार शिव राज पल्टा ने भी औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और पंजाब को विकास की राह पर ले जाने के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इन्वेस्ट पंजाब उद्यमियों को उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान कर रहा है, जो राज्य के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने डेलॉइट के साथ किया एमओयू, फसल अवशेष प्रबंधन से वायु प्रदूषण रोकने की पहल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप