War Against Drugs : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान सीमा पार चल रहे नार्को-आतंक नेटवर्कों विरुद्ध बड़ी सफलता दर्ज करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने छह नशा तस्करों को 9.066 किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार करके दो और नशा तस्करी गिरोहों का पर्दाफ़ाश किया है. यह जानकारी पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने वीरवार को यहां दी.

पाकिस्तान से सीधे जुड़ा तस्करी नेटवर्क, सोशल मीडिया पर संचालन

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अमृतसर के गांव काले घनूपुर के हनी (18), अमृतसर के जंडियाला गुरु के परमदीप सिंह उर्फ़ पारस (18), अमृतसर के जंडियाला गुरु के हरविंदर सिंह उर्फ़ हिंदा (19), अमृतसर के गाँव डांडे के गुरप्रीत सिंह उर्फ़ गोपी (25), तरनतारन के गाँव ढाला की जसबीर कौर (40) और तरनतारन के गाँव हवेलियां की कुलविंदर कौर (54) के रूप में हुई है.

यह कार्रवाई अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा मोगा स्थित जगप्रीत सिंह उर्फ़ जग्गा द्वारा चलाए जा रहे नशा तस्करी सिंडिकेट के मुख्य सहयोगी यासीन मुहम्मद को 7.1 किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार करने के एक दिन बाद अमल में लाई गई है.

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि शुरुआती जांच से पता लगा है कि जंडियाला गुरु का रहने वाला हरप्रीत उर्फ़ हैपी जट्ट विदेशी गैंगस्टर के पाकिस्तान स्थित तस्करों से सीधे संबंध रखता था और वह सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्मों का इस्तेमाल कर इस नेटवर्क को चला रहा था.

दो FIR में बड़ी नशा तस्करी का नेटवर्क पकड़ा, 8 किलो हेरोइन बरामद

डीजीपी ने कहा कि अमृतसर के पुलिस स्टेशन छेहरटा में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं और दोनों मामलों में व्यापक नेटवर्क और सीमा पार के आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए और जांच की जा रही है.

पहले ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए, पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि शुरू में, आरोपी हनी को 20 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था और आगे की जांच दौरान उसके साथी परमदीप सिंह उर्फ़ पारस को नामज़द किया गया, जिसे बाद में 5.032 किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार कर लिया गया.

उन्होंने कहा कि जांच दौरान मॉड्यूल के दो और सदस्यों, हरविंदर हिंदा और गुरप्रीत गोपी को नामज़द करके गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस टीमों ने गुरप्रीत के कब्ज़े से 3.010 किलो हेरोइन और बरामद की, जिससे इस मॉड्यूल से कुल रिकवरी 8.062 किलो हो गई है.

ड्रोन से हेरोइन सप्लाई का खुलासा, दो महिला तस्कर समेत गिरफ्तार

सीपी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी गुरप्रीत और परमदीप सीमा पार से ड्रोन के जरिए गिराई जा रही नशे की खेप को तय स्थानों – जैसे कूड़े के ढेर या चिन्हित खंभों – से उठाते थे. उन्होंने आगे कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैपी जट्ट के निर्देशों पर हेरोइन की खेप को आगे सप्लाई करते थे.

एक अन्य कार्रवाई में, सीपी गुरप्रीत भुल्लर ने कहा कि जसबीर कौर और कुलविंदर कौर नाम की दो महिला तस्करों को 1.004 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी जसबीर कौर पाकिस्तानी तस्करों से सीधे संपर्क में थी. उन्होंने कहा कि दोनों मॉड्यूलों में एक ही पाकिस्तान-आधारित तस्कर का साझा संबंध था.

इस संबंध में दो अलग-अलग मामले – एफआईआर नंबर 185 दिनांक 15-09-2025 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-बी, 21-सी और 29 अधीन और एफआईआर नंबर 187 दिनांक 17-09-2025 एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी और 29 अधीन – अमृतसर के थाना छेहरटा में दर्ज किए गए हैं.

