Punjab War Against Drugs : पंजाब में नशा खत्म करने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में चल रहे विशेष अभियान ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ को 174 दिन पूरे हो चुके हैं. इस अभियान के तहत राज्यभर में बड़ी कार्रवाई जारी है, जिसमें पुलिस ने एक दिन में ही 365 स्थानों पर छापेमारी की.

राज्यभर में समन्वित कार्रवाई

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देश पर यह एक समन्वित अभियान था, जिसमें पंजाब के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ छापे मारे गए. इस कार्रवाई के दौरान 87 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 55 प्राथमिकी FIR दर्ज की गईं. इस तरह अब तक अभियान के तहत गिरफ्तार किए गए कुल आरोपियों की संख्या 26,848 तक पहुंच गई है.

गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से नशे की कई खेप जब्त की गई. इनमें हेरोइन, अफीम, नशीली गोलियां और नकद राशि शामिल थी. इन सामग्रियों की जब्ती से स्पष्ट होता है कि पुलिस की कार्रवाई सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि ठोस नतीजों के साथ आगे बढ़ रही है.

उच्चस्तरीय निगरानी और व्यापक पुलिस बल की तैनाती

इस अभियान में 73 गजेटेड अधिकारियों की देखरेख में 120 से अधिक पुलिस टीमों ने हिस्सा लिया. इनमें 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे. पूरे दिन चलाए गए इस विशेष ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 394 संदिग्धों की तलाशी भी ली और उनसे पूछताछ की गई.

विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ लड़ाई में तीन-स्तरीय रणनीति अपनाई है, जिसमें सख्ती से कानून लागू करना, नशा छुड़ाने की व्यवस्था और इसके प्रसार को रोकना शामिल है. इसी रणनीति के अंतर्गत शुक्रवार को 59 नशा पीड़ितों को डि-एडिक्शन और रिहैब सेंटरों में इलाज के लिए प्रेरित किया गया.

राजनीतिक स्तर पर सख्त निगरानी

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही साफ निर्देश दे दिए हैं कि राज्य को नशामुक्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई गई है, जो इस मुहिम की नियमित निगरानी कर रही है.

यह अभियान केवल पुलिसिया कार्रवाई नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक निर्णायक प्रयास है. पंजाब सरकार का यह संकल्प है कि राज्य के युवाओं को नशे के अंधेरे से बाहर निकाला जाएगा और उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया जाएगा.

