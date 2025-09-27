Punjabराज्य

बाढ़ राहत और कानून-व्यवस्था पर सीएम भगवंत मान सख्त, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (फाइल फोटो)

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को पुलिस आयुक्तों (सीपी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को राज्यभर में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री ने सीपी और एसएसपी के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए बाढ़ पीड़ितों के समय पर पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक प्रशासन के साथ उनके निकट समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि राहत और मुआवजा केवल उन्हीं वास्तविक पीड़ितों को प्रदान किया जाना चाहिए, जिन्होंने बाढ़ के कारण वास्तविक नुकसान उठाया है. भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों से इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करने का आह्वान किया और कहा कि इस पुनीत कार्य के लिए नागरिक और पुलिस प्रशासन के बीच निर्बाध समन्वय अत्यंत आवश्यक है.

राहत में पारदर्शिता, अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति

सीएम भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों को आवश्यक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख विश्वास-निर्माण उपायों को लागू करने की भी वकालत की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत कार्यों को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाए कि सहायता पीड़ितों तक आसानी से और बिना किसी परेशानी के पहुंच सके.

अपराध और आपराधिक तत्वों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए, भगवंत सिंह मान ने सीपी और एसएसपी से राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों को तेज़ करने का आग्रह किया.

पुलिस की भूमिका को सराहा

इस बीच, मुख्यमंत्री ने बाढ़ संकट के दौरान पंजाब पुलिस की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनका अपार योगदान इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा. उन्होंने “युद्ध नशेयां दे विरुद्ध” अभियान के तहत नशे के खिलाफ लड़ाई और गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में उनकी निरंतर कोशिशों की सराहना की. उन्होंने पुलिस बल की समृद्ध विरासत की प्रशंसा की और राज्य की शांति, प्रगति और समृद्धि की रक्षा करने की उनकी क्षमता पर विश्वास जताया.

इस अवसर पर मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, पुलिस महानिदेशक गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब की बाढ़ पर केंद्र पर बरसा पानी मंत्री गोयल का गुस्सा: 20,000 करोड़ का पैकेज चाहिए या ‘खानापूर्ति’ नहीं चलेगी

