हाइलाइट्स:-

चेन्नई में आयोजित समारोह के दौरान योजना के शहरी क्षेत्रों में विस्तार की शुरुआत की गई.

पंजाब सरकार की जन-हितैषी नीतियों पर प्रकाश डाला.

एम.के. स्टालिन की ऐतिहासिक कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की.

देशवासियों को गुमराह करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व की आलोचना की.

CM Mann In Tamil Nadu : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा करते हुए कहा कि तमिलनाडु की ‘मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट स्कीम’ को पंजाब में लागू करने की संभावनाओं की खोज की जाएगी. इस योजना का विस्तार शहरी क्षेत्रों में करने के लिए आयोजित समारोह में सीएम ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है.

उन्होंने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि को श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन उनके पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. सीएम ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करने के लिए तमिलनाडु के लोगों और विशेष रूप से एम.के. स्टालिन का धन्यवाद किया और कहा कि यह सभी पंजाबियों के लिए गर्व की बात है.

पंजाब में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नई योजनाएं

भगवंत सिंह मान ने बताया कि तमिलनाडु में इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में सितंबर 2022 से सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है, जिससे लाखों छात्रों को लाभ मिला है. अब इसे शहरी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भी लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पंजाब मंत्रिमंडल जल्द ही ऐसी ही पहल शुरू करने पर विचार करेगा. उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में प्रगति बताते हुए कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूल ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ में तब्दील हो रहे हैं और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है. इसके अलावा, लड़कियों को स्कूल लाने के लिए विशेष बसों का प्रावधान और शिक्षकों को विदेशों में प्रशिक्षण भेजना जारी है.

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सीएम ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू करने की घोषणा की, जिसमें हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. उन्होंने बताया कि राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक पहले से चल रहे हैं, जिनसे प्रतिदिन 70 हजार मरीज सेवा प्राप्त कर रहे हैं. जल्द ही 200 नए क्लीनिक खोले जाएंगे और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा भी शुरू की गई है.

राजनीति और नेतृत्व पर सीएम का संदेश

भगवंत सिंह मान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को ‘सच्चा जन नेता’ बताते हुए उन्हें पंजाब आने का निमंत्रण दिया. उन्होंने कहा कि स्टालिन ने जनहितैषी शासन के जरिए लोगों के दिलों में गहरी जगह बनाई है. उन्होंने देश के राष्ट्रीय नेतृत्व की कड़ी आलोचना करते हुए इसे ‘जुमलागिरी का उस्ताद’ करार दिया और कहा कि ‘अच्छे दिन’ के वादे टूट चुके हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि जनता का मोहभंग होना लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह होगा. सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार मिशनरी भावना के साथ ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे.

