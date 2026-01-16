Punjabराज्य

पंजाब की बसों में डिजिटल टिकटिंग का नया दौर, सीएम भगवंत मान सरकार ने शुरू किया आधुनिक सिस्टम

Shanti Kumari16 January 2026 - 11:42 AM
3 minutes read
Punjab News

Punjab News : आधुनिक और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में अपने निर्णायक कदम जारी रखते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सरकारी बस सेवाओं में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों की खरीद को मंजूरी देकर सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर बदलने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है. यह पहल नागरिकों के लिए रोजमर्रा की सार्वजनिक सेवाओं को अधिक दक्ष, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने हेतु तकनीक के उपयोग को प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों की शुरुआत पंजाब में यात्रियों की बस सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने की दिशा में एक अहम सुधार है. इस व्यवस्था के तहत यात्री विभिन्न डिजिटल भुगतान विकल्पों के माध्यम से टिकट खरीद सकेंगे, जिनमें क्यूआर कोड आधारित भुगतान, यूपीआई, कार्ड आधारित लेन-देन और ऑफलाइन मोड शामिल हैं. यह प्रणाली प्रतीक्षा समय को कम करने, नकदी पर निर्भरता घटाने तथा शहरी और ग्रामीण दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए सुगम यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है.

नई टिकटिंग प्रणाली से यात्रियों को सुविधा

नई टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से सरकार यात्रियों की सुविधा और यात्रा संबंधी योजना पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है. ये मशीनें जीपीएस-सक्षम होंगी, जिससे बसों की लाइव ट्रैकिंग, नजदीकी बस स्टॉप की जानकारी और विभिन्न मार्गों पर उपलब्ध सेवाओं से संबंधित वास्तविक समय की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी. सीटों की उपलब्धता की जानकारी और यात्रा को अधिक कुशल बनाने की सुविधा के साथ सरकारी बस सेवाओं की विश्वसनीयता में और वृद्धि होगी.

महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा जारी

महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवंत मान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उसकी प्रमुख कल्याणकारी प्राथमिकताएं नई प्रणाली के तहत पूरी तरह सुरक्षित रहें. सरकार की नीति के अनुसार महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा निर्बाध रूप से जारी रहेगी. महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा का लाभ लेने के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जो महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आवागमन में सुविधा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हैं. विद्यार्थियों को भी स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकेगा, जिससे युवाओं के लिए यात्रा अधिक सुलभ और किफायती बनेगी.

स्मार्ट कार्ड से आसान यात्रा

इस पहल के तहत प्रस्तुत स्मार्ट कार्ड इकोसिस्टम नागरिकों और पर्यटकों को पंजाब सरकार की बसों में सहज यात्रा सुविधा प्रदान करेगा. स्मार्ट कार्डों को मोबाइल एप के जरिए डिजिटल रूप से रिचार्ज किया जा सकेगा, जो सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे से जोड़ने और यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है.

डिजिटल टिकटिंग से कुशल बस संचालन

परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनें परिवहन विभाग के कार्य संचालन को और अधिक सुचारु बनाएंगी. टिकट बिक्री और बसों की आवाजाही की वास्तविक समय निगरानी से राजस्व में पारदर्शिता बढ़ेगी, मैनुअल हस्तक्षेप कम होगा और जवाबदेही में वृद्धि होगी. सटीक डिजिटल डेटा की उपलब्धता बेहतर योजना निर्माण, उपयुक्त निर्णय लेने और बसों की अधिक कुशल तैनाती में सहायक होगी, जिससे मौजूदा फ्लीट में और वाहनों को शामिल कर सेवाओं का विस्तार संभव हो सकेगा.

स्मार्ट टिकटिंग से सुरक्षित परिवहन

परिवहन मंत्री ने कहा, “नागरिकों को यह तकनीक उपलब्ध कराकर भगवंत मान सरकार जवाबदेह, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन के अपने व्यापक दृष्टिकोण को और मजबूत कर रही है. स्मार्ट टिकटिंग बुनियादी ढांचे की ओर यह कदम सुरक्षित, कुशल और तकनीक-आधारित परिवहन उपलब्ध कराने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. साथ ही यह प्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि पंजाब में सार्वजनिक परिवहन समावेशी हो और लोगों की भलाई व जरूरतों पर केंद्रित रहे.”

ये भी पढ़ें – बेंगलुरु में अविक ने गर्लफ्रेंड के 26वें बर्थडे पर 26 किमी दौड़ लगाकर पूरी की ख्वाहिश, वीडियो वायरल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari16 January 2026 - 11:42 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, कर्मचारी 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, डिटेल में पढ़ें

विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, कर्मचारी 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, डिटेल में पढ़ें

16 January 2026 - 12:22 PM
Photo of मोहाली वन मंडल की पहल से सिसवां–मिर्ज़ापुर वन क्षेत्र बना ईको-टूरिज़्म का केंद्र

मोहाली वन मंडल की पहल से सिसवां–मिर्ज़ापुर वन क्षेत्र बना ईको-टूरिज़्म का केंद्र

16 January 2026 - 12:13 PM
Photo of BMC 2026 शुरुआती गिनती में ठाकरे गुट और MNS की जोरदार बढ़त, बीजेपी भी टक्कर में

BMC 2026 शुरुआती गिनती में ठाकरे गुट और MNS की जोरदार बढ़त, बीजेपी भी टक्कर में

16 January 2026 - 11:44 AM
Photo of MEA का फैसला पंजाब के विकास में अड़चन, संजीव अरोड़ा ने बताया विदेश दौरा रद्द होने का प्रभाव

MEA का फैसला पंजाब के विकास में अड़चन, संजीव अरोड़ा ने बताया विदेश दौरा रद्द होने का प्रभाव

16 January 2026 - 11:37 AM
Photo of सीएम भगवंत मान का श्री अकाल तख़्त साहिब में ऐतिहासिक बयान, क्या होगा अगला बड़ा कदम

सीएम भगवंत मान का श्री अकाल तख़्त साहिब में ऐतिहासिक बयान, क्या होगा अगला बड़ा कदम

16 January 2026 - 10:52 AM
Photo of बेंगलुरु में अविक ने गर्लफ्रेंड के 26वें बर्थडे पर 26 किमी दौड़ लगाकर पूरी की ख्वाहिश, वीडियो वायरल

बेंगलुरु में अविक ने गर्लफ्रेंड के 26वें बर्थडे पर 26 किमी दौड़ लगाकर पूरी की ख्वाहिश, वीडियो वायरल

16 January 2026 - 10:06 AM
Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 320वें दिन पंजाब पुलिस ने 40.1 किलो हेरोइन सहित 84 नशा तस्करों को काबू किया

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 320वें दिन पंजाब पुलिस ने 40.1 किलो हेरोइन सहित 84 नशा तस्करों को काबू किया

16 January 2026 - 9:14 AM
Photo of पंजाब में नशा तस्करी का बड़ा खुलासा : अमृतसर से 40 किलो हेरोइन और चार आरोपी गिरफ्तार

पंजाब में नशा तस्करी का बड़ा खुलासा : अमृतसर से 40 किलो हेरोइन और चार आरोपी गिरफ्तार

16 January 2026 - 8:54 AM
Photo of आजमगढ़ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह गिरफ्तार, लाखों रुपये और लग्जरी सामान बरामद

आजमगढ़ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह गिरफ्तार, लाखों रुपये और लग्जरी सामान बरामद

16 January 2026 - 8:16 AM
Photo of भगवंत सिंह मान ने अकाल तख़्त साहिब में किया नतमस्तक, सिख समुदाय के सर्वोच्च तख़्त को समर्पित किया दिन

भगवंत सिंह मान ने अकाल तख़्त साहिब में किया नतमस्तक, सिख समुदाय के सर्वोच्च तख़्त को समर्पित किया दिन

15 January 2026 - 7:43 PM
Back to top button