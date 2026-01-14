Punjab News : राज्य के योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजाब क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन एवं विकास (PRTPD) बोर्ड की उच्च-स्तरीय बैठक मंगलवार को पंजाब भवन में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता पंजाब हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हरदीप सिंह मुंदियाँ, जो PRTPD बोर्ड के उपाध्यक्ष और हाउसिंग एवं अर्बन डेवलपमेंट विभाग के मंत्री-प्रभारी भी हैं, ने की.

इस बैठक में संजीव अरोड़ा, स्थानीय सरकार, उद्योग और वाणिज्य, निवेश संवर्धन और विद्युत विभाग के मंत्री-प्रभारी उपस्थित थे, वहीं, हरभजन सिंह, लोक निर्माण विभाग के मंत्री-प्रभारी और अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर चर्चा में शामिल हुए. बोर्ड ने राज्य में सुव्यवस्थित शहरीकरण और अवसंरचना-आधारित विकास को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण एजेंडों पर विचार किया.

बैठक के दौरान, PRTPD बोर्ड ने देर बाबा नानक, नंगल, बरनाला और नाभा के नए मास्टर प्लानों को मंजूरी दी. इन मंजूरियों से इन क्षेत्रों का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित होगा और आगामी औद्योगिक हब और आवासीय टाउनशिप के माध्यम से नए निवेश के अवसर खुलेंगे, जिससे रोजगार सृजन और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा.

बोर्ड ने विभिन्न मास्टर प्लानों और एकीकृत जोनिंग नियमों में संशोधनों को भी मंजूरी दी, विशेष रूप से निर्धारित सड़कों के किनारे नो-कंस्ट्रक्शन जोन से संबंधित, ताकि सुरक्षा, योजनाबद्ध सड़क विस्तार और सतत शहरी विकास सुनिश्चित हो सके.

बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित थे:

मुख्य सचिव श्री KAP सिन्हा

प्रधान हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट सचिव श्री विकास गर्ग

ग्रामीण विकास और पंचायत सचिव श्री अजित बाला जी जोशी

स्थानीय सरकार सचिव श्री मंजीत सिंह बरार

राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन श्रीमती सोनाली गिरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी।

