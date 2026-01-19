Punjab

SC Commission : पुलिस की लापरवाही पड़ी भारी, SC कमीशन के सामने पेश होंगे शहीद भगत सिंह नगर के SP(D)

Shanti Kumari19 January 2026 - 1:35 PM
SC Commission : पंजाब राज्य अनुसूचित जातियां कमीशन ने एक मामले में कार्रवाई न करने पर शहीद भगत सिंह नगर के एस.पी.(डी) को कमीशन के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है।

शहीद भगत सिंह नगर से शिकायत प्राप्त

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जातियां कमीशन के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि कमीशन को धर्म चंद पुत्र करता राम, गांव झूंगियां, तहसील बलाचौर, जिला शहीद भगत सिंह नगर से शिकायत प्राप्त हुई थी।

SC कमीशन ने SP(D) को किया तलब

इस संबंध में जिला पुलिस शहीद भगत सिंह नगर से जांच करवाकर रिपोर्ट दिनांक 14-01-2026 को कमीशन को भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन निर्धारित तिथि पर पुलिस विभाग का कोई भी प्रतिनिधि हाजिर नहीं हुआ। इसलिए कमीशन ने चाहा है कि इस शिकायत के संबंध में तथ्य और सूचना की रिपोर्ट दो प्रतियों में (एक मूल और एक फोटो कॉपी) निर्धारित तिथि 20-01-2026 को इकबाल सिंह (एस.पी. (डी)) द्वारा वर्ष 2024 से वर्ष 2026 तक इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई न होने के कारण कमीशन कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए तलब किया गया है।

