बड़ी ख़बर

‘ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं हैं बल्कि…’, PM मोदी हुए भावुक

Avinay Mishra2 September 2025 - 1:51 PM
1 minute read

PM Modi Statement : पीएम मोदी ने अपनी मां को अपशब्द कहे जाने का मुद्दा उठाया. पीएम मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है. मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मंगलवार के दिन बहुत मंगल कार्य की शुरुआत हो रही है बिहार की माताओं- बहनाओं को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है. जीविका निधि साख सरकारी संघ. इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा. उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी.

जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है. मैं बिहार की माताओं-बहनाओं को बहुत बधाई देता हूं और इस अद्भूत पहल के लिए मैं नीतीश कुमार और बिहार की NDA सरकार का भी अभिनंदन करता हूं.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके बाद पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं से बोला कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है. मैं बिहार की माताओं-बहनाओं को बहुत बधाई देता हूं और इस अद्भूत पहल के लिए मैं नीतीश कुमार और बिहार की NDA सरकार का भी अभिनंदन करता हूं.

यह भी पढ़ें : जहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां भ्रष्टाचार एक धंधे की तरह, बीजेपी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का हमला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra2 September 2025 - 1:51 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of नोएडा में एयरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी हुई शुरू, CM योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन

नोएडा में एयरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी हुई शुरू, CM योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन

30 August 2025 - 9:59 PM
Photo of CM योगी ने गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, बोले – राहत एवं बचाव कार्यों को और तेज किया जाए

CM योगी ने गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, बोले – राहत एवं बचाव कार्यों को और तेज किया जाए

30 August 2025 - 7:55 PM
Photo of ‘नए बाजार तलाशेंगे…’, ट्रंप के टैरिफ पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

‘नए बाजार तलाशेंगे…’, ट्रंप के टैरिफ पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

30 August 2025 - 5:46 PM
Photo of दिल्ली में चार इंजन की भाजपा सरकार होने के बावजूद कानून व्यवस्था का बुरा हाल, अपराधियों के हौसले बुलंद : आप नेता अनिल झा

दिल्ली में चार इंजन की भाजपा सरकार होने के बावजूद कानून व्यवस्था का बुरा हाल, अपराधियों के हौसले बुलंद : आप नेता अनिल झा

30 August 2025 - 4:43 PM
Photo of दरभंगा में राहुल गांधी पर एन.के. वर्मा का तीखा वार, प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी पर की कड़ी निंदा

दरभंगा में राहुल गांधी पर एन.के. वर्मा का तीखा वार, प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी पर की कड़ी निंदा

30 August 2025 - 4:05 PM
Photo of जापान की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना, शंघाई शिखर सम्मेलन में करेंगे अहम भागीदारी

जापान की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना, शंघाई शिखर सम्मेलन में करेंगे अहम भागीदारी

30 August 2025 - 1:42 PM
Photo of ‘नौकरी तो दे नहीं पा रहे…’, मोहन भागवत की 3 बच्चों की सलाह को लेकर ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

‘नौकरी तो दे नहीं पा रहे…’, मोहन भागवत की 3 बच्चों की सलाह को लेकर ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

29 August 2025 - 10:21 PM
Photo of PM मोदी को जापान में मिली रहस्यमयी भारतीय गुड़िया, जानिए इसके पीछे की चौंकाने वाली कहानी

PM मोदी को जापान में मिली रहस्यमयी भारतीय गुड़िया, जानिए इसके पीछे की चौंकाने वाली कहानी

29 August 2025 - 5:30 PM
Photo of ‘अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए…’, महुआ मोइत्रा का विवादित बयान

‘अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए…’, महुआ मोइत्रा का विवादित बयान

29 August 2025 - 4:49 PM
Photo of ‘चौबीसों घंटे सतर्क रहें…’, PM मोदी के चीन और जापान दौरे पर बोले अखिलेश यादव

‘चौबीसों घंटे सतर्क रहें…’, PM मोदी के चीन और जापान दौरे पर बोले अखिलेश यादव

29 August 2025 - 4:02 PM
Back to top button