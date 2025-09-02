PM Modi Statement : पीएम मोदी ने अपनी मां को अपशब्द कहे जाने का मुद्दा उठाया. पीएम मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है. मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मंगलवार के दिन बहुत मंगल कार्य की शुरुआत हो रही है बिहार की माताओं- बहनाओं को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है. जीविका निधि साख सरकारी संघ. इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा. उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी.
जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है. मैं बिहार की माताओं-बहनाओं को बहुत बधाई देता हूं और इस अद्भूत पहल के लिए मैं नीतीश कुमार और बिहार की NDA सरकार का भी अभिनंदन करता हूं.
