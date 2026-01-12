PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात दौरे पर हैं. सोमवार सुबह जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत पहुंचे और अहमदाबाद में पीएम मोदी से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने मिलकर साबरमती रिवरफ्रंट में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया और इस मौके पर दोनों नेताओं ने पतंग उड़ाई.

अहमदाबाद के इस महोत्सव में 50 देशों के 135 अंतरराष्ट्रीय पतंगबाजों ने हिस्सा लिया, जिनमें चिली, कोलंबिया और दक्षिण कोरिया के पतंगबाज शामिल हैं. इस महोत्सव में रात में भी पतंग उड़ाई गई, जिसमें एलईडी लाइट्स से सजी पतंगें आकर्षण का केंद्र बनी रहीं. यह पतंग महोत्सव अगले सात दिनों तक चलने वाला है.

गांधी को नमन किया

पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आज सुबह अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे. यहां दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी को नमन किया. गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए. आश्रम का दौरा करने के बाद मर्ज ने गेस्ट बुक में लिखा कि महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा, स्वतंत्रता की शक्ति में उनका विश्वास और हर एक व्यक्ति की गरिमा में उनकी आस्था आज भी लोगों को प्रेरित करती है.

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi and German Chancellor Friedrich Merz fly a kite at the International Kite Festival 2026 at Sabarmati Riverfront.



इस मानसिकता से न्याय और संवाद को बढ़ावा मिलता है और दुनिया में उम्मीद की किरण जगती है. आज गांधी के आदर्शों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है.

गांधीनगर में पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता

दुनिया के कई देशों में तनाव के बीच जर्मन चांसलर भारत पहुंचे हैं. आज से दो दिन के भारत दौरे पर चांसलर फ्रेडरिक मर्ज गांधीनगर में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. व्यापार, तकनीक और ऊर्जा के मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके साथ ही मुलाकात में रक्षा और ग्रीन हाइड्रोजन डील पर मंथन होगा.

प्रधानमंत्री मोदी तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं. पहले दिन वे सोमनाथ पहुंचे. जहां सोमनाथ मंदिर पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया था. दूसरे दिन पीएम ने सुबह 1 किमी लंबी शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया और अहमदाबाद में मेट्रो के फेज-2 का उद्घाटन किया. तीसरे दिन उन्होंने काइट महोत्सव 2026 में भाग लिया.

