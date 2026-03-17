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पानीपत में चरम पर अपराध, गर्लफ्रेंड को लगाया था रंग, दोस्त ने भयावह तरीके से की दोस्त की हत्या  

Shanti Kumari17 March 2026 - 2:46 PM
2 minutes read
Haryana Crime

Haryana News : हरियाणा के पानीपत जिले में मामूली विवाद अब गंभीर अपराधों में बदलते नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में सामने आए मामलों ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। छोटी-सी कहासुनी या व्यक्तिगत रंजिश कई बार जानलेवा हमलों तक पहुंच रही है।

पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं की जांच में सामने आया कि अधिकतर मामलों की जड़ किसी बड़े कारण में नहीं, बल्कि आपसी बहस, शक या पुरानी रंजिश थी। पुलिस ने इन मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद कई वारदातों का खुलासा भी किया गया है।

होली के बाद के दस दिनों में जिले में हत्या की पांच घटनाएं दर्ज की गईं। जांच में पाया गया कि इन वारदातों के पीछे ज्यादातर व्यक्तिगत विवाद ही थे।

रोहित हत्याकांड में बहस बनी वजह

पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र के हरीनगर में होली के दिन एक युवक रोहित की लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि मोटरसाइकिल चलाने को लेकर हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया था। विवाद के बाद आरोपियों ने मिलकर हमला किया, जिससे रोहित की मौत हो गई।

शक के कारण ललित की हत्या

एक अन्य मामले में कुटानी रोड निवासी ललित की हत्या की गई। जांच में सामने आया कि आरोपियों को यह शक था कि ललित उनके खिलाफ किसी विवाद में शामिल था। इसी आशंका और पुरानी रंजिश के चलते उस पर हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और हथियारों की बरामदगी के प्रयास जारी हैं।

रंग लगाने का विवाद बना जानलेवा

होली के दौरान एक और घटना सामने आई, जिसमें रंग लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हत्या में बदल गया। आरोप है कि एक युवक ने अपने दोस्त की महिला मित्र को रंग लगा दिया, जिससे नाराज होकर दोस्तों ने मिलकर उसे पहले शराब पिलाई और फिर सुएं से हमला कर दिया। बाद में घायल अवस्था में उसे रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया गया, जहां ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। प्रारंभ में पुलिस ने इसे दुर्घटना माना था, लेकिन जांच के बाद सच्चाई सामने आई।

ये भी पढ़ें – एलपीजी कालाबाजारी पर सख्ती, मुख्य सचिव ने दिए नियमित छापेमारी और निगरानी के निर्देश

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Shanti Kumari17 March 2026 - 2:46 PM
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