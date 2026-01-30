Punjabराज्य

“हमारे बुज़ुर्ग, हमारा मान” का राज्य-स्तरीय कार्यक्रम जारी, 18 फरवरी तक सभी जिलों में लगेंगे स्वास्थ्य शिविर

Punjab News

Punjab News : पंजाब सरकार द्वारा बुज़ुर्गों की भलाई के लिए शुरू की गई फ्लैगशिप अभियान “हमारे बुज़ुर्ग, हमारा मान” का राज्य-स्तरीय कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस अभियान के तहत 18 फरवरी 2026 तक राज्य के सभी जिलों में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। अभियान की औपचारिक शुरुआत 16 जनवरी को मोहाली में की गई थी, जिसका उद्देश्य बुज़ुर्गों को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है।

उपलब्ध करवाई जाएंगी सुविधाएं

यह जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीज़न के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान 7.86 करोड़ रुपये खर्च कर बुज़ुर्गों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं, जागरूकता और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह अभियान मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की जन-केंद्रित और संवेदनशील सोच का प्रतीक है, जिसके अंतर्गत बुज़ुर्गों को सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

शिविरों की शुरुआत इन जगहों से

उन्होंने बताया कि जिला-वार स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत 2 फरवरी को मुक्तसर साहिब और फाज़िल्का से होगी। इसके बाद 3 फरवरी को बठिंडा और मानसा, 4 फरवरी को लुधियाना, 5 फरवरी को मोगा और फिरोज़पुर, 6 फरवरी को अमृतसर और तरनतारन तथा 9 फरवरी को फरीदकोट में शिविर लगाए जाएंगे।

इसी प्रकार 10 फरवरी को पटियाला, 11 फरवरी को रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब, 12 फरवरी को एस.बी.एस. नगर और होशियारपुर, 13 फरवरी को बरनाला और मालेरकोटला, 16 फरवरी को जालंधर और कपूरथला, 17 फरवरी को गुरदासपुर और पठानकोट तथा 18 फरवरी 2026 को संगरूर में बुज़ुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे।

शिविरों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इन शिविरों के दौरान बुज़ुर्गों को निःशुल्क पूर्ण जेरियाट्रिक जांच (बुढ़ापे से संबंधित बीमारियां), ई.एन.टी. जांच, आंखों की जांच तथा आंखों के मोतियाबिंद की सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही सीनियर सिटीज़न कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सुविधाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाएंगी।

मिलेंगी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं

उन्होंने आगे बताया कि एएलआईएमसीओ (ALIMCO) द्वारा बुज़ुर्गों के लिए व्हीलचेयर, हियरिंग एड और निकट दृष्टि के चश्मे जैसे सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए जाएंगे, जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम से संबंधित कानूनी जागरूकता भी प्रदान की जाएगी।

डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि मान सरकार बुज़ुर्गों को केवल कल्याणकारी योजनाएं ही नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक सहारा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कैबिनेट मंत्री ने पंजाबवासियों से अपील की कि वे अपने घरों और आसपास रहने वाले बुज़ुर्गों को “हमारे बुज़ुर्ग, हमारा मान” अभियान के तहत लगाए जाने वाले स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में लेकर आएं, ताकि वे इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें और स्वस्थ व सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें।

