विदेश

नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसा, त्रिशूली नदी में गिरी बस, 15 से अधिक लोगों की मौत, 27 घायल

Shanti Kumari23 February 2026 - 1:21 PM
1 minute read
Nepal Road Accident

Nepal Road Accident : नेपाल में सोमवार तड़के एक बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पोखरा से काठमांडू जा रही बस त्रिशूली नदी किनारे में गिर गई, जिससे करीब 18 लोगों की जिंदगी खामोश हो गई। इस हादसे में 27 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सुबह करीब 1.15 बजे हुआ हादसा

दरअसल, यह हादसा धादिंग जिले के बेनीघाट रोरंग ग्रामीण नगर पालिका के वार्ड-3 स्थित चरौंडी के पास चिनाधारा इलाके में सुबह करीब 1.15 बजे हुआ। इस दौरान बस यात्रियों से भरा हुआ था और त्रिशूली नदी में जा गिरा। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। 18 लोगों की मौत हो गई, 27 लोग घायल हो गए। जिला ट्रेफिक पुलिस के अनुसार मृतकों में 7 महिलाएं और अन्य पुरुष शामिल हैं। घायलों का उपचार नजदीकी अस्पताल में जारी है।

अनियंत्रित होकर गिरी बस

जानकारी मिली है कि यात्रियों से भरी बस पृथ्वी हाईवे पर भैसेपाटी इलाके से गुजर रही थी। इस दौरान बस अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई, जिसके कारण करीब 300 मीटर गहरी ढलान से नीचे गिरते हुए त्रिशूली नदी किनारे पहुंची। इस हादसे में बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हादसे की खबर मिलते ही नेपाली सेना, आर्म्ड पुलिस फोर्स, नेपाल पुलिस और स्थानीय लोगों ने रात भर राहत एवं बचाव का कार्य किया।

ये भी पढ़ें – बस फर्ज निभा रहा हूं, पत्नी से प्यार नहीं करता…दिनेश लाल यादव ने रियल लाइफ के बारे में किया बड़ा खुलासा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari23 February 2026 - 1:21 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी: तुरंत देश छोड़ें, पंजीकरण कराएं और दस्तावेज साथ रखें

ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी: तुरंत देश छोड़ें, पंजीकरण कराएं और दस्तावेज साथ रखें

23 February 2026 - 3:08 PM
Photo of सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

23 February 2026 - 1:43 PM
Photo of अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक, 19 लोगों की मौत, इस्लामाबाद विस्फोट का बदला

अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक, 19 लोगों की मौत, इस्लामाबाद विस्फोट का बदला

22 February 2026 - 11:55 AM
Photo of सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी देशों पर 10% टैरिफ, ट्रम्प बोले-भारत के साथ डील में कोई बदलाव नहीं

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी देशों पर 10% टैरिफ, ट्रम्प बोले-भारत के साथ डील में कोई बदलाव नहीं

21 February 2026 - 10:58 AM
Photo of बांग्लादेश के PM तारिक रहमान का बड़ा कदम, भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए लिया ये फैसला

बांग्लादेश के PM तारिक रहमान का बड़ा कदम, भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए लिया ये फैसला

20 February 2026 - 6:43 PM
Photo of  BLA के हिरासत में कई पाकिस्तानी सैनिक, वीडियो जारी कर पाक सेना को दी खुलेआम चुनौती

 BLA के हिरासत में कई पाकिस्तानी सैनिक, वीडियो जारी कर पाक सेना को दी खुलेआम चुनौती

20 February 2026 - 5:45 PM
Photo of दुबई में बेटे की दो महीने पहले मौत, अब मिली जानकारी, महिला ने SC में लगाई ये गुहार

दुबई में बेटे की दो महीने पहले मौत, अब मिली जानकारी, महिला ने SC में लगाई ये गुहार

20 February 2026 - 3:20 PM
Photo of डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम शहबाज को किया जलील, खड़ा करवाकर बोले- पीएम मोदी महान

डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम शहबाज को किया जलील, खड़ा करवाकर बोले- पीएम मोदी महान

20 February 2026 - 2:26 PM
Photo of पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका: 16 लोगों की मौत, जानें ब्लास्ट की वजह

पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका: 16 लोगों की मौत, जानें ब्लास्ट की वजह

19 February 2026 - 3:15 PM
Photo of रूस का यूक्रेन के 12 इलाकों पर बड़ा हमला, 29 मिसाइलें 400 ड्रोन दागे

रूस का यूक्रेन के 12 इलाकों पर बड़ा हमला, 29 मिसाइलें 400 ड्रोन दागे

18 February 2026 - 3:01 PM
Back to top button