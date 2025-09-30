CM Nayab Singh Saini : कुरुक्षेत्र में आयोजित 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और कई अहम घोषणाएं कीं. इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए पोषण अभियान की 8वीं वर्षगांठ पर भी बधाई दी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2018 से यह अभियान शुरू हुआ था, जिसका मकसद है – हर महिला और हर बच्चे को सही पोषण देना. उन्होंने बताया कि पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना भी लॉन्च की.

आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन

इस कार्यक्रम में सीएम सैनी ने 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों और 500 नवीनीकृत केंद्रों का उद्घाटन किया. उन्होंने बताया कि इन नए केंद्रों पर लगभग 9 करोड़ रुपये और नवीनीकरण पर करीब 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे. प्रदेश सरकार ने इस काम के लिए कुल 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. सीएम ने कहा कि हमने पोषण को सिर्फ स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे एक आंदोलन बनाया. आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायतों, युवाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाया है.

शिक्षा और पोषण पर ज़ोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 4 हज़ार प्लेवे स्कूल खोले जा चुके हैं, जिनमें 3 से 6 साल तक के बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा दी जा रही है. इस बार बजट में 2 हज़ार नए प्लेवे स्कूल खोलने की घोषणा भी की गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय 500 क्रेच भी चल रहे हैं, जिससे छोटे बच्चों की देखभाल हो रही है.

मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना

आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना चलाई जा रही है. इसका मकसद है कि हर महिला और हर बच्चा पोषण से भरपूर रह सके.

सीएम सैनी ने कहा – “हर बेटी को शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार देना हमारा फर्ज है, और हर प्रदेशवासी को इस संकल्प में शामिल होना चाहिए.”

इस पूरे कार्यक्रम का लहजा बहुत आत्मीय रहा. मुख्यमंत्री ने बड़े ही उर्दू अंदाज में जनता से मुख़ातिब होते हुए कहा कि यह सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक मुहिम है, जिसमें समाज का हर तबका शामिल हो. हरियाणा सरकार शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठोस कदम उठा रही है. और अब लक्ष्य है – स्वस्थ बच्चा, सशक्त परिवार और समृद्ध हरियाणा.

