Punjabराज्य

मोहिंदर भगत ने किसानों से की बागवानी योजनाओं का लाभ उठाने अपील की, सरकार का समर्थन जारी

Shanti Kumari30 December 2025 - 1:51 PM
Punjab Horticulture schemes : पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने सोमवार (29 दिसंबर) को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसान-हितैषी योजनाओं का पूरा लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से जमीनी स्तर पर किसानों तक पहुंचे ताकि बागवानी को प्रोत्साहन मिल सके।

कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन

भगत ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्यभर में कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक सक्रिय और किसान-प्राथमिकता वाली कार्यप्रणाली अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि जागरूकता बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा समयबद्ध रूप से किसानों तक लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि किसानों को सरकारी सहायता प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग को जमीनी स्तर पर समन्वय मजबूत करने तथा किसानों को पात्रता शर्तों, आवेदन प्रक्रियाओं और आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रही मान सरकार

भगत ने कहा कि मान सरकार बागवानी को बढ़ावा देकर, किसानों की आय में वृद्धि करके और पारंपरिक फसलों पर निर्भरता कम करके कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने किसानों से आगे आने और अपनी भलाई के लिए उपलब्ध बागवानी योजनाओं का पूरा लाभ उठाने की अपील की।

ये भी पढ़ें – पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक सुधारों को दी मंजूरी, नागरिकों के लिए सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाए कदम

