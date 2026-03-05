Iran Israel War : दुबई से आई खबरों के मुताबिक मध्य पूर्व में जारी युद्ध अब छठे दिन में पहुंच गया है। गुरुवार सुबह ईरान ने इजरायल पर कई मिसाइलें दागीं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। इजरायल ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उसकी सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नए हमले किए जा रहे हैं। बेरूत के दक्षिणी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है।

अमेरिका-इजरायल के हमलों से ईरान पर दबाव

इससे पहले अमेरिका और इजरायल ने ईरान के सैन्य नेतृत्व, मिसाइल स्टॉक और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। इन हमलों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि ईरानी सरकारी टीवी को सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की शोक सभा को टालने की घोषणा करनी पड़ी। दोनों देशों का कहना है कि उनका लक्ष्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है।

अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबोया ईरानी युद्धपोत

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के मुताबिक भारतीय महासागर में तैनात एक अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉरपीडो से हमला कर एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया। श्रीलंका के अधिकारियों के अनुसार जहाज से 32 लोगों को बचाया गया, जबकि 87 शव बरामद किए गए हैं। यह घटना इस युद्ध के सबसे बड़े नौसैनिक नुकसान में से एक मानी जा रही है।

क्षेत्रीय देशों तक फैल रहा संघर्ष

ईरान ने इजरायल के अलावा बहरीन और कुवैत पर भी हमले किए। वहीं तुर्की ने बताया कि ईरान से छोड़ी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को नाटो के डिफेंस सिस्टम ने तुर्की के हवाई क्षेत्र में प्रवेश से पहले ही मार गिराया। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह संघर्ष अब कई देशों को प्रभावित कर रहा है।

भारी जनहानि और वैश्विक असर

युद्ध में अब तक ईरान में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लेबनान में 70 से ज्यादा और इजरायल में करीब एक दर्जन लोग मारे गए हैं। लगातार हमलों के कारण तेल और गैस आपूर्ति पर असर पड़ा है और मध्य पूर्व के कई देशों में हवाई यात्रा भी बाधित हुई है, जिससे लाखों यात्री फंस गए हैं।

ये भी पढ़ें – महिला दिवस पर पंजाब सरकार का सम्मान, 100 महिला उद्यमियों को मिलेगा पुरस्कार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप