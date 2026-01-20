Madhya Pradeshक्राइमबड़ी ख़बरराज्य

मध्यप्रदेश में बीजेपी विधायक पर जानलेवा हमला, अस्पताल में कराए गए भर्ती

BJP MLA Attacked

BJP MLA Attacked : मध्य प्रदेश के धरमपुरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कालू सिंह पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई है। हमले में बीजेपी विधायक घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घायल विधायक का बयान लिया। विधायक के शिकायत पर मामले की जांच शुरु कर दी गई है।

दरअसल, धार जिले के धरमपुरी विधानसभा सीट से विधायक कालू सिंह ठाकुर पर यह हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक, कालू सिंह सिरसोदिया गांव में अपने घर के पास खेत में काम देखने आए थे। इसी दौरान पड़ोसियों ने पत्थर से विधायक पर हमला कर दिया, इस घटना में विधायक घायल हो गए और उन्हें धामनोद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हमलावरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज

इस मामले में धामनोद थाने के उप निरीक्षक नारायण कटारे ने बताया कि, “विधायक की सिरसोदिया गांव में जमीन है, जहां काम चल रहा था। उसी समय पड़ोसियों ने पत्थरों से उन पर जानलेवा हमला किया। विधायक की शिकायत पर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में प्रिन्स उर्फ पिंटू, गेंदाबाई और रंजु गिरवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।”

घायल विधायक का बयान

वहीं इस घटना को लेकर विधायक कालू सिंह ठाकुर ने कहा, “हम अपने घर के पास खेत पर खड़े थे, तभी दो-तीन लोग आए और उन पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिनमें एक-दो महिलाएं भी शामिल थीं। हमलावरों को वह शक्ल से पहचान सकते हैं, लेकिन नाम नहीं जानते।”

पहले भी हो चुके हैं हमले

विधायक कालू सिंह ने ये भी जानकारी दी कि, उन पर पहले भी गोली चल चुकी है। हालांकि उनका कहना है कि उनकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। इस मामले को लेकर इलाके में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी।

बता दें कि विधायक पर हुए इस हमले ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। हड़कंप मचने के पीछे एक बड़ा सवाल है, और वो है कि अगर सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर इस तरह हमला हो सकता है तो आम आदमी तो कहां ही सुरक्षित होगा?

ये भी पढ़ें – प्रतीक यादव ने की पत्नी अपर्णा यादव से तलाक की घोषणा, जानें कौन हैं अपर्णा यादव?

