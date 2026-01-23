Maharashtra News : सतारा जिले के फलटण तहसील के सोमनाथली गांव से एक चौकाने वाली खबर सामने आई है. यहां 27 वर्षीय युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई. हत्या के सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने शव को लकड़ी काटने वाली मशीन से कई टुकड़ों में काटकर नदी और खेत के तालाब में फेंक दिया. इस क्रूर घटना ने पूरे जिले को हिला दिया है. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक महिला, उसके प्रेमी और पति को गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि इस अपराध में कुल तीन लोग शामिल थे.

प्रेम विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या

सतारा जिले के फलटण तालुका में गलत संबंधों के चलते 27 वर्षीय युवक सतीश की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक पाटण तालुका के सोमनाथली गांव का रहने वाला था. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को लकड़ी काटने वाली मशीन से टुकड़ों में काटकर बोरों में रखा. एक बोरा खेत के तालाब में और दूसरा बोरा निरा नदी में फेंक दिया गया. पुलिस ने इस मामले में महिला, उसका पति लखन बुधावले और पूर्व प्रेमी सतीश तुकाराम माने को गिरफ्तार कर लिया है.

महिला और दो पुरुषों ने अपराध कबूल किया

पुलिस ने बताया कि मृतक सतीश के लापता होने की शिकायत उसके भाई सागर दडस ने 21 जनवरी को फलटण ग्रामीण पुलिस थाने में दर्ज कराई थी. जांच में पता चला कि महिला पहले सतीश माने के साथ प्रेम संबंध में थी, लेकिन बाद में उसका संबंध सतीश दडस से बन गया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ. महिला से पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया. उसके अनुसार, 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन प्रेम संबंधों को लेकर विवाद हुआ. इसी दौरान सतीश माने और लखन बुधावले ने लोहे की रॉड से सतीश दडस पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाने के बहाने विडणी के मंगोबा मॉल परिसर ले जाया गया, जहां सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई.

