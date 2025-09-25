Punjab

केरल के खाद्य मंत्री जी.आर. अनिल ने पंजाब की मजबूत और पारदर्शी खरीद प्रणाली की प्रशंसा की

Ajay Yadav25 September 2025 - 2:08 PM
2 minutes read
Punjab News :
केरल के खाद्य मंत्री जी.आर. अनिल ने पंजाब की मजबूत और पारदर्शी खरीद प्रणाली की प्रशंसा की

फटाफट पढ़ें

  • केरल मंत्री ने पंजाब की खरीद प्रणाली की सराहना की
  • पंजाब केंद्रीय पूल में गेहूँ-धान का बड़ा योगदान
  • अनाज पोर्टल पर लाखों किसान और आढ़ती पंजीकृत
  • किसानों को 48 घंटे में भुगतान और 72 घंटे में ढुलाई
  • केरल मंत्री को पंजाब सरकार ने सम्मानित किया।

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की मजबूत खरीद प्रणाली की आज केरल के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और लीगल मेट्रोलॉजी मंत्री जी.आर. अनिल ने भरपूर सराहना की. अनिल को खरीद प्रक्रिया और इसे मजबूत बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया.

अनाज भवन पहुंचे गणमान्यों को खरीद प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि पंजाब देश का केवल 1.5 प्रतिशत है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब केंद्रीय पूल में गेहूँ का लगभग 40-45 प्रतिशत और धान का 20-25 प्रतिशत योगदान करता है.

फसल से मंडी तक की जानकारी जे-फॉर्म

अधिक जानकारी देते हुए कटारूचक ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अनाज खरीद पोर्टल पर 8 लाख से अधिक किसान, 25,000 आढ़ती, 5,000 मिलर और 500 श्रमिक व परिवहन ठेकेदार पंजीकृत हैं, उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा पोर्टल पर जे-फॉर्म में मंडियों में लाई गई फसल का नाम, विवरण, मात्रा, जमीन के विवरण के साथ-साथ फसल की बुवाई संबंधी जानकारी भी उपलब्ध है.

ऑनलाइन गेट पास व ट्रैकिंग से पारदर्शिता

खरीद प्रणाली की अन्य विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कटारूचक ने कहा कि किसान की फसल खरीदने के 72 घंटों के भीतर इसकी ढुलाई और किसानों को 48 घंटों में उनके बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जाता है. इसके अलावा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंजाब राज्य में ऑनलाइन गेट पास के साथ-साथ वाहन ट्रैकिंग प्रणाली भी पूरी तरह से कार्यरत है.

किसानों की फसल खरीद एमएसपी पर

पंजाब में 14,000 से अधिक डिपो (एफ.पी.एस.) हैं, जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जरूरतमंद लाभार्थियों को मुफ्त गेहूँ वितरित किया जाता है. गेहूँ के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक एफ.पी.एस. को ई-पीओएस मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं. कटारूचक ने आगे बताया कि इसके अलावा किसानों की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), जो कि मौजूदा धान सीजन में 2389 रुपये प्रति क्विंटल है, पर सुनिश्चित की जाती है.

कटारूचक ने केरल के मंत्री को किया सम्मानित

मंत्री जी.आर. अनिल ने कहा कि पंजाब को देश के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है और उन्होंने राज्य में आई भारी बाढ़ के बावजूद लोगों की ‘चढ़दी कला’ की भावना की प्रशंसा की. इस मौके पर कटारूचक द्वारा केरल के मंत्री को सम्मानित भी किया गया, जहां खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, पंजाब के प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर व अजयवीर सिंह सराओ और जीएम वित्त सरवेश कुमार मौजूद थे.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav25 September 2025 - 2:08 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 207वें दिन पंजाब पुलिस ने 321 ग्राम हेरोइन और 73 हजार रुपये ड्रग मनी सहित 52 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 207वें दिन पंजाब पुलिस ने 321 ग्राम हेरोइन और 73 हजार रुपये ड्रग मनी सहित 52 नशा तस्कर गिरफ्तार

25 September 2025 - 2:35 PM
Photo of पंजाब के किसानों को बड़ी सौगात: भगवंत मान सरकार बाँटेगी 2 लाख क्विंटल मुफ़्त गेहूँ बीज, जानिए पूरी योजना

पंजाब के किसानों को बड़ी सौगात: भगवंत मान सरकार बाँटेगी 2 लाख क्विंटल मुफ़्त गेहूँ बीज, जानिए पूरी योजना

25 September 2025 - 1:29 PM
Photo of महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मलोट में जरूरतमंदों को 15 ऑटो ई-रिक्शा वितरित किए

महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मलोट में जरूरतमंदों को 15 ऑटो ई-रिक्शा वितरित किए

25 September 2025 - 1:03 PM
Photo of अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि के बाद नवांशहर के भोरा गांव में कड़े प्रतिबंध, सूअरों की आवाजाही पर रोक, 23 नवंबर तक आदेश जारी

अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि के बाद नवांशहर के भोरा गांव में कड़े प्रतिबंध, सूअरों की आवाजाही पर रोक, 23 नवंबर तक आदेश जारी

25 September 2025 - 10:09 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने दी बड़ी राहत, नई ओ.टी.एस. स्कीम और व्यापार-निवेश में तेजी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने दी बड़ी राहत, नई ओ.टी.एस. स्कीम और व्यापार-निवेश में तेजी

24 September 2025 - 7:52 PM
Photo of पंजाब में किसानों के लिए बड़ी राहत: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फसल की समयबद्ध और सुचारू खरीद का वादा दोहराया

पंजाब में किसानों के लिए बड़ी राहत: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फसल की समयबद्ध और सुचारू खरीद का वादा दोहराया

24 September 2025 - 5:13 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ का कहर थमा, 57 मौतें और लाखों प्रभावित- मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने खोले राहत कार्यों के चौंकाने वाले आंकड़े

पंजाब में बाढ़ का कहर थमा, 57 मौतें और लाखों प्रभावित- मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने खोले राहत कार्यों के चौंकाने वाले आंकड़े

24 September 2025 - 3:45 PM
Photo of पंजाब में ऐतिहासिक स्वास्थ्य क्रांति: देश की पहली ए.आई. स्क्रीनिंग डिवाइस लॉन्च, कैंसर और दृष्टि दोष की जांच अब आसान

पंजाब में ऐतिहासिक स्वास्थ्य क्रांति: देश की पहली ए.आई. स्क्रीनिंग डिवाइस लॉन्च, कैंसर और दृष्टि दोष की जांच अब आसान

24 September 2025 - 3:44 PM
Photo of पंजाब में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई: 206वें दिन 78 गिरफ्तार, हेरोइन और गांजा बरामद

पंजाब में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई: 206वें दिन 78 गिरफ्तार, हेरोइन और गांजा बरामद

24 September 2025 - 3:04 PM
Photo of पंजाब बाढ़ पर बड़ा अपडेट: सभी राहत कैंप बंद, लाखों प्रभावित परिवारों की घर वापसी शुरू

पंजाब बाढ़ पर बड़ा अपडेट: सभी राहत कैंप बंद, लाखों प्रभावित परिवारों की घर वापसी शुरू

24 September 2025 - 12:41 PM
Back to top button