Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर में रविवार को मारे गए तीनों आतंकियों की पहचान हो चुकी हैं. मारे गए आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे और इनमें सैफुल्लाह, फरमान अली और बाशा उर्फ हुरैरा शामिल हैं. तीनों पर पिछले साल किश्तवाड़ पुलिस की ओर से पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

घाटी में इन तीन आतंकियों के मारे जाने के बाद जैश-ए-मोहम्मद का सैफुल्लाह ग्रुप पूरी तरह खत्म हो गया है. पिछले 30 दिनों में भारतीय सुरक्षाबलों ने खुफिया विभाग की मदद से इस खतरनाक ग्रुप के बचे हुए सभी आठ आतंकियों को भी मार गिराया है. इसे सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

सुरक्षाबलों की लगातार कार्रवाई जारी

जम्मू-कश्मीर में आतंकी मॉड्यूल को पूरी तरह खत्म करने के लिए सुरक्षाबलों की लगातार कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में 22 फरवरी को किश्तवाड़ जिले में ऑपरेशन त्राशी-1 चलाया गया, जिसमें सुरक्षाकर्मियों ने तीन आतंकियों को मार गिराया. इस मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का एक टॉप कमांडर भी मारा गया था. यह अभियान जम्मू-कश्मीर पुलिस और इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी के संयुक्त सहयोग से चलाया गया. ऑपरेशन के दौरान सभी आतंकियों के शव बरामद किए गए, जिनमें एक आतंकी का शव झुलसा हुआ मिला. इसके साथ ही मौके से AK-47 और गोला-बारूद समेत कई हथियार भी बरामद किए गए.

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी थी

ऑपरेशन के दौरान सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी थी कि किश्तवाड़ जिला में ऑपरेशन त्राशी-1 के तहत चल रहे अभियान के दौरान सीआईएफ डेल्टा, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने तीसरे आतंकी का झुलसा हुआ शव और हथियार बरामद कर लिए हैं.

2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी

सुरक्षा एजेंसियों को किश्तवाड़ में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी. बताया गया कि आतंकी चतरू के जंगलों और रिहायशी इलाकों के आसपास छिपे हैं, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर सभी एंट्री-एग्जिट प्वाइंट सील कर दिए गए. आतंकियों की तलाश के लिए एडवांस ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद ली गई.

