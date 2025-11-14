Haryanaराज्य

कुरुक्षेत्र में सजेगा 21 दिनों का दिव्य उत्सव – अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनेगा इतिहास, 51 देशों में गूंजेगा आध्यात्मिक संदेश

Amzad Khan14 November 2025 - 6:21 PM
2 minutes read
Gita Mahotsav 2025
कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की भव्य तैयारियाँ - शोभायात्रा के साथ आध्यात्मिक उत्सव का शुभारंभ

Gita Mahotsav 2025 : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस वर्ष का 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अपने आप में बेहद खास होने वाला है. कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती, जहां भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया था, एक बार फिर भव्य उत्सव की मेजबानी करने जा रही है.

शोभायात्रा का शुभारंभ

कार्यक्रम की शुरुआत बड़े अदब और एहतराम के साथ हुई. शोभायात्रा का शुभारंभ स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने किया. मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वामी जी की प्रेरणा और अथक प्रयासों से गीता महोत्सव अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मॉरीशस, ब्रिटेन, कनाडा, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में इसका शानदार आयोजन हो चुका है.

21 दिनों तक चलेगा भव्य महोत्सव

इस बार महोत्सव 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक यानी पूरे 21 दिनों तक चलेगा. इतनी लंबी अवधि के लिए यह महोत्सव पहली बार आयोजित हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्सव सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान, भारतीय संस्कृति और वैश्विक एकता का संदेश देने वाला आयोजन है.

मध्य प्रदेश रहेगा सहयोगी राज्य

इस वर्ष मध्य प्रदेश महोत्सव में सहयोगी राज्य की भूमिका निभा रहा है. ब्रह्मा सरोवर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में मध्य प्रदेश द्वारा खास सांस्कृतिक पैवेलियन तैयार किया जा रहा है, जहां उनके लोककलाकार और संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिलेगी.

24 नवंबर से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी शुरू होगी. इस संगोष्ठी में 16 देशों के 25 विद्वान शामिल होंगे. विदेश मंत्रालय के सहयोग से 51 देशों में गीता महोत्सव कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा.

विविध कार्यक्रमों की भरमार

महोत्सव में शामिल होंगे:

  • ब्रह्म सरोवर पर भाव-गीत महाआरती
  • गीता पुस्तक मेला (24 नवंबर–1 दिसंबर)
  • ज्योतिसर तीर्थ पर गीता यज्ञ और भागवत कथा
  • 7 देशों के 25 शिल्पकारों का कला प्रदर्शन
  • 1 दिसंबर को सभी जिलों में 1800 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ

अंतर्राष्ट्रीय महिमा का विस्तार

फिजी और त्रिनिदाद से 20 पंडित कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और विविध धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे. साथ ही, जनसंपर्क विभाग एक विशेष यूट्यूब चैनल भी चलाएगा ताकि देश-दुनिया के लोग महोत्सव को लाइव देख सकें.

