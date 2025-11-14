Haryana Cooperative Week : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 72वें सहकारिता सप्ताह के शुभारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, सोनीपत में कार्यक्रम को संबोधित किया.

हरियाणा में 72वें सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, उन्होंने सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सहकार की भावना को जागृत करना जरूरी है. साथ ही उन्होंने बताया कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की प्रगति का मार्ग केवल सहकार से होकर जाता है.

सहकारी आंदोलन के निर्माण को याद किया जाए

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस साल को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि आज हमें उन लाखों लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी छोटी-छोटी बचत और सामूहिक शक्ति से विशाल सहकारी आंदोलन का निर्माण किया.

सहकारिता ने हरियाणा के विकास में की अहम भूमिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने का काम किया, उनके नेतृत्व में देश में अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन भी हुआ. हरियाणा में कृषि और अन्नदाता को सशक्त बनाने में सहकारिता आंदोलन बना राज्य के विकास की रीढ़ की हड्डी, मुख्यमंत्री ने बताया.

प्रदेश में किसानों को सहकारिता से वित्तीय राहत

प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत रुपये सहकारिता बैंक द्वारा जारी किए गए. समय पर अदायगी करने वाले सहकारी समितियों के सदस्यों से फसली ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता. प्रदेश के 5,31,652 किसानों को 1,223 करोड़ रुपए की ब्याज राहत प्रदान की गई. आज प्रदेश में गन्ने का भाव सबसे ज्यादा 415 रुपए प्रति क्विंटल है.

महिला सहकारी समितियों को 5 लाख तक ऋण

प्रदेश में सहकारी बैंकों के माध्यम से महिला सहकारी समितियों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना सुरक्षा के उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रदेश में महिलाएं 60,513 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सक्रिय योगदान दे रही हैं. मुख्यमंत्री ने सभी से सहकार की भावना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया.

