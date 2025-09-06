खेल

हॉकी एशिया कप 2025: फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, चीन को 7-0 से धोया, दक्षिण कोरिया से होगी खिताबी जंग

Anup Tiwari6 September 2025 - 11:13 PM
हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम

हाइलाइट्स :-

  • भारत ने हॉकी एशिया कप सुपर-4 में चीन को 7-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई.
  • अब भारत का सामना रविवार को फाइनल में दक्षिण कोरिया से होगा.
  • साउथ कोरिया ने मलेशिया को 4-3 से हराकर फाइनल में पहुंचा है.

Hockey Asia Cup 2025 : भारतीय हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर-4 चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन को 7-0 से शिकस्त दी. इस शानदार जीत के साथ भारत ने नौवीं बार एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है. अब रविवार को टीम इंडिया का सामना दक्षिण कोरिया से होगा, जहां वे चौथी बार यह खिताब जीतने का प्रयास करेंगे.

शुरू से अंत तक हावी रही भारतीय टीम

भारत-चीन मुकाबला काफी एकतरफा रहा. पहले हाफ में भारत ने 3-0 की बढ़त बनाई. इस दौरान अभिषेक ने दो गोल किए, जबकि दिलप्रीत, मनदीप, शिलानंद ने एक-एक गोल दागा. दूसरे हाफ में राजकुमार पाल और सुखजीत सिंह ने एक-एक गोल दागे, जबकि अभिषेक नैन ने दो गोल किए. मैच के तीसरे क्वार्टर तक भारत 5-0 से आगे था. चौथे क्वार्टर में अभिषेक ने मात्र चार मिनट के अंदर दो और गोल कर टीम को 7-0 से शानदार जीत दिलाई.

फाइनल में दक्षिण कोरिया से होगी भिड़ंत

अब भारत फाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा, जो मलेशिया को 4-3 से हराकर अंतिम चरण में पहुंची है. भारत इस टूर्नामेंट में अभी तक अनबिटेन है, जबकि दक्षिण कोरिया ने सुपर-4 में दो मैच गंवाए हैं. दोनों टीमों का सुपर-4 में मैच 2-2 से ड्रॉ रहा था. दक्षिण कोरिया पिछले दो एशिया कप चैंपियन रह चुका है, जिसने 2017 और 2022 में खिताब जीते थे.

इस बार का एशिया कप भारत के लिए खास होगा क्योंकि यह विजेता टीम सीधे एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. घरेलू मैदान पर टीम इंडिया अपने चौथे एशिया कप खिताब की राह पर है और उम्मीद है कि फाइनल में भी वे दमदार प्रदर्शन करेंगे.

