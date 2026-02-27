मौसम

IMD का अलर्ट: दिल्ली में साफ आसमान, UP बिहार में बढ़ेगी गर्मी, पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी

Delhi Weather :
IMD का अलर्ट: दिल्ली में साफ आसमान, UP बिहार में बढ़ेगी गर्मी, पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी

Delhi Weather : देश के कई राज्यों में गर्मी दिन प्रति दिन बढ़ रही है, वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पांच राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. बारिश की वजह से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से 27 और 28 फरवरी तथा 2 से 4 मार्च के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. वहीं, 27-28 फरवरी को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा

वहीं, दिल्ली की बात करें तो आज शुक्रवार (27 फरवरी) से लेकर मार्च की शुरुआत तक आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा. इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी होगी जो 29 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. हालांकि सुबह के समय हल्की धुंध भी छाई रह सकती है.

मौसम शुष्क रहने की संभावना

यूपी में आज मौसम साफ रहेगा. अगले सप्ताह तक पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. मौसम साफ रहने की वजह से दिन में तेज धूप खिली रहेगी, जिससे गर्मी का एहसास बना रहेगा. इस दौरान तापमान में बढ़ सकता है. इस हप्ते दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. यह सामान्य से काफी अधिक बना रह सकता है.

यूपी से सटे बिहार में भी गर्मी बढ़ रही है. मार्च की शुरुआत के साथ ही बिहार में तापमान करीब चार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. हालांकि अगले दो दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा.

