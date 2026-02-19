Punjab

पंजाबी साहित्य को बड़ा नुकसान, नवराही घुगियाणवी के देहांत पर कुलतार सिंह संधवा का शोक

Karan Panchal19 February 2026 - 12:38 PM
1 minute read
Punjab News
पंजाबी साहित्य को बड़ा नुकसान, नवराही घुगियाणवी के देहांत पर कुलतार सिंह संधवा का शोक

Punjab News : पंजाब विधान सभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने फरीदकोट के प्रसिद्ध पंजाबी कवि नवराही घुगियाणवी के देहांत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कविता प्रति उनका अटूट समर्पण हमेशा हमें प्रेरित करेगा और हमारे दिल में जीवंत रहेगा।

स्पीकर संधवा को उनके देहांत की ख़बर सुन कर बहुत दुख हुआ। उन्होंने परमात्मा से बिछड़ी रूह की आत्मिक शांति के लिए और इस दुख की घड़ी में दुखी परिवार को न पूरा होने वाली कमी को सहन की शक्ति देने की प्रार्थना की।

ये भी पढ़ें- Chardham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट, यात्रियों पर लग सकता है रजिस्ट्रेशन चार्ज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal19 February 2026 - 12:38 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of भगवंत मान सरकार की जीरो सहनशीलता, 6 अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस

भगवंत मान सरकार की जीरो सहनशीलता, 6 अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस

19 February 2026 - 11:57 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 29वां दिन : पंजाब पुलिस ने 689 ठिकानों पर की छापेमारी, 196 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 29वां दिन : पंजाब पुलिस ने 689 ठिकानों पर की छापेमारी, 196 गिरफ्तार

19 February 2026 - 11:25 AM
Photo of पंजाब सरकार की मुहिम का असर, छत्तबीड़ चिड़ियाघर में रिकॉर्ड तोड़ सैलानियों का आगमन

पंजाब सरकार की मुहिम का असर, छत्तबीड़ चिड़ियाघर में रिकॉर्ड तोड़ सैलानियों का आगमन

19 February 2026 - 11:22 AM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, नायब कोर्ट 8 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, नायब कोर्ट 8 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

19 February 2026 - 9:21 AM
Photo of Punjab News : RTI आयोग ने अबोहर के PIO के खिलाफ जारी किया वारंट

Punjab News : RTI आयोग ने अबोहर के PIO के खिलाफ जारी किया वारंट

18 February 2026 - 6:59 PM
Photo of Vigilance इन एक्शन मोड, PSP CL का लाइनमैन रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Vigilance इन एक्शन मोड, PSP CL का लाइनमैन रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

18 February 2026 - 6:00 PM
Photo of Punjabi Wedding : दूल्हे ने दुल्हन पर लुटाए लाखों रुपए, Video सोशल मीडिया पर वायरल

Punjabi Wedding : दूल्हे ने दुल्हन पर लुटाए लाखों रुपए, Video सोशल मीडिया पर वायरल

18 February 2026 - 1:49 PM
Photo of दिल्ली में पंजाब भवन में स्थापित हुईं 20 महान लेखकों और विद्वानों की तस्वीरें

दिल्ली में पंजाब भवन में स्थापित हुईं 20 महान लेखकों और विद्वानों की तस्वीरें

18 February 2026 - 12:00 PM
Photo of Vigilance ब्यूरो ने 4000 रुपए की रिश्वत लेते जूनियर इंजीनियर को रंगे हाथ पकड़ा

Vigilance ब्यूरो ने 4000 रुपए की रिश्वत लेते जूनियर इंजीनियर को रंगे हाथ पकड़ा

18 February 2026 - 11:14 AM
Photo of Rural Olympics-2026 : किला रायपुर में बैलगाड़ी की दौड़ें वापस, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने किया उद्घाटन

Rural Olympics-2026 : किला रायपुर में बैलगाड़ी की दौड़ें वापस, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने किया उद्घाटन

18 February 2026 - 10:51 AM
Back to top button