Punjab News : पंजाब विधान सभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने फरीदकोट के प्रसिद्ध पंजाबी कवि नवराही घुगियाणवी के देहांत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कविता प्रति उनका अटूट समर्पण हमेशा हमें प्रेरित करेगा और हमारे दिल में जीवंत रहेगा।
स्पीकर संधवा को उनके देहांत की ख़बर सुन कर बहुत दुख हुआ। उन्होंने परमात्मा से बिछड़ी रूह की आत्मिक शांति के लिए और इस दुख की घड़ी में दुखी परिवार को न पूरा होने वाली कमी को सहन की शक्ति देने की प्रार्थना की।
