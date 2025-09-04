Hockey Asia Cup 2025 : बिहार के राजगीर में चल रहे हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. पूल-ए में तीनों मुकाबले जीतने के बाद टीम ने सुपर-4 में भी जबरदस्त खेल दिखाया. इस चरण में भारत ने मलेशिया को 4-1 के बड़े अंतर से हराया. भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल प्रस्तुत किया और विरोधी टीम को कोई मौका नहीं दिया. मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद और शैलेंद्र लाकड़ा ने गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

भारत की शानदार वापसी

मैच की शुरुआत में मलेशिया ने दबदबा बनाया और पहले क्वार्टर में शफीक हसन ने गोल करके अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. लेकिन दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की. आक्रामक खेल दिखाते हुए मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह और शैलेंद्र लाकड़ा ने लगातार तीन गोल किए और अपनी टीम को 3-1 की बढ़त दिला दी.

तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने गोल करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन सफलता नहीं मिली. फिर 37वें मिनट में विवेक सागर प्रसाद ने चौथा गोल दागकर भारत को 4-1 से आगे कर दिया, जो अंत तक कायम रहा.

पूल-ए में भारतीय टीम का दबदबा

भारतीय टीम के स्टार हरमनप्रीत सिंह ने इस मैच में अपनी 250वीं इंटरनेशनल उपस्थिति पूरी की. उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है और पेनल्टी कॉर्नर से गोल करने में विशेष दक्षता हासिल की है. हरमनप्रीत के नाम अब तक 285 गोल दर्ज हैं.

पूल-ए में भारत ने चीन, जापान और कजाखस्तान को हराकर तीनों मैचों में जीत हासिल की थी. इसके बाद सुपर-4 की शुरुआत में भारत ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला था. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बरकरार रखा है.

