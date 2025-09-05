Madhya Pradeshराज्य

मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ा, अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी

Anup Tiwari5 September 2025 - 9:02 AM
1 minute read
MP Weather Update
मध्य प्रदेश में बिगड़ा मौसम

MP Weather Update : मध्य प्रदेश में एक मजबूत वेदर सिस्टम के चलते लगातार भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, यह स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रह सकती है. विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां करीब 8.5 इंच तक बारिश होने की संभावना है.

इसके अलावा नीमच, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, राजगढ़, गुना, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा सहित अन्य जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया गया है. यहां ढाई से साढ़े चार इंच तक पानी गिर सकता है.

35 से ज्यादा जिलों में बारिश

गुरुवार को प्रदेश के 35 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई. इंदौर में सबसे अधिक 60 मिमी यानी लगभग 2.3 इंच बारिश हुई. रतलाम में भी दो इंच से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई. भोपाल, बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, खजुराहो, मंडला, शाजापुर, देवास, धार, सीहोर, अशोकनगर और कई अन्य जिलों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश देखने को मिली.

मौसम विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने जानकारी दी कि फिलहाल प्रदेश में चार सिस्टम सक्रिय हैं. इनमें मानसून की धारा, दो ट्रफ लाइनें, एक लो प्रेशर एरिया और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन शामिल हैं. इनकी वजह से बारिश का दौर जारी है और शुक्रवार को भी इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है.

औसत से अधिक बारिश

प्रदेश में अब तक कुल 40 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि इस समय तक औसतन 32.1 इंच बारिश अपेक्षित थी. यानी सीजन की 108% बारिश हो चुकी है. गुना जिले में अब तक सबसे अधिक 62.9 इंच वर्षा हुई है, जो सामान्य से 30 इंच ज्यादा है. मंडला, श्योपुर, शिवपुरी और अशोकनगर भी अच्छी वर्षा वाले जिलों में शामिल हैं.

वहीं, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और शाजापुर जैसे जिलों में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, जहां अब तक औसतन 25 से 26 इंच के बीच वर्षा हुई है.

यह भी पढ़ें : मेरठ के भराला गांव में ‘न्यूड गैंग’ का आतंक, खेतों से गुजरने में डर रही महिलाएं

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari5 September 2025 - 9:02 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of गुरुग्राम को मिला विकास का सबसे बड़ा तोहफा…जानें कितने किलोमीटर लंबी होगी नई मेट्रो और कितना खर्च आएगा

गुरुग्राम को मिला विकास का सबसे बड़ा तोहफा…जानें कितने किलोमीटर लंबी होगी नई मेट्रो और कितना खर्च आएगा

5 September 2025 - 3:55 PM
Photo of बाढ़ से बेहाल पंजाब के लिए कृषि मंत्री खुड्डियां ने शिवराज सिंह चौहान से की फौरन राहत और मुआवजे की मांग

बाढ़ से बेहाल पंजाब के लिए कृषि मंत्री खुड्डियां ने शिवराज सिंह चौहान से की फौरन राहत और मुआवजे की मांग

5 September 2025 - 3:44 PM
Photo of गुरुग्राम मेट्रो का सपना हुआ सच…अब मिलेगी जाम और प्रदूषण से छुटकारा, जानें कैसे बदलेगी शहर की तस्वीर

गुरुग्राम मेट्रो का सपना हुआ सच…अब मिलेगी जाम और प्रदूषण से छुटकारा, जानें कैसे बदलेगी शहर की तस्वीर

5 September 2025 - 3:28 PM
Photo of अफगानिस्तान को राहत, पर पंजाब को इंतजार क्यों? हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की गुहार लगाई

अफगानिस्तान को राहत, पर पंजाब को इंतजार क्यों? हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की गुहार लगाई

5 September 2025 - 3:24 PM
Photo of सीमा पार से तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़: 3 गिरफ्तार, 3.5 लाख ड्रग मनी और 4 पिस्तौल बरामद

सीमा पार से तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़: 3 गिरफ्तार, 3.5 लाख ड्रग मनी और 4 पिस्तौल बरामद

5 September 2025 - 3:01 PM
Photo of अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री, रामलला के किए दर्शन, भूटानी परंपरा में हुआ स्वागत

अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री, रामलला के किए दर्शन, भूटानी परंपरा में हुआ स्वागत

5 September 2025 - 1:15 PM
Photo of उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट, सीएम धामी ने बताया सामूहिक सफलता

उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट, सीएम धामी ने बताया सामूहिक सफलता

5 September 2025 - 11:36 AM
Photo of मेरठ के भराला गांव में ‘न्यूड गैंग’ का आतंक, खेतों से गुजरने में डर रही महिलाएं

मेरठ के भराला गांव में ‘न्यूड गैंग’ का आतंक, खेतों से गुजरने में डर रही महिलाएं

5 September 2025 - 8:14 AM
Photo of उद्योग और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री सैनी का संवाद: नवाचार, विकास और रोजगार पर विशेष चर्चा

उद्योग और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री सैनी का संवाद: नवाचार, विकास और रोजगार पर विशेष चर्चा

4 September 2025 - 10:11 PM
Photo of संघर्ष के समय एकजुट पंजाब: PPHC कर्मचारियों ने बढ़ाया मदद का हाथ, राहत कोष में दी एक दिन की तनख्वाह

संघर्ष के समय एकजुट पंजाब: PPHC कर्मचारियों ने बढ़ाया मदद का हाथ, राहत कोष में दी एक दिन की तनख्वाह

4 September 2025 - 9:31 PM
Back to top button