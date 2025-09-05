MP Weather Update : मध्य प्रदेश में एक मजबूत वेदर सिस्टम के चलते लगातार भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, यह स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रह सकती है. विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां करीब 8.5 इंच तक बारिश होने की संभावना है.

इसके अलावा नीमच, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, राजगढ़, गुना, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा सहित अन्य जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया गया है. यहां ढाई से साढ़े चार इंच तक पानी गिर सकता है.

35 से ज्यादा जिलों में बारिश

गुरुवार को प्रदेश के 35 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई. इंदौर में सबसे अधिक 60 मिमी यानी लगभग 2.3 इंच बारिश हुई. रतलाम में भी दो इंच से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई. भोपाल, बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, खजुराहो, मंडला, शाजापुर, देवास, धार, सीहोर, अशोकनगर और कई अन्य जिलों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश देखने को मिली.

मौसम विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने जानकारी दी कि फिलहाल प्रदेश में चार सिस्टम सक्रिय हैं. इनमें मानसून की धारा, दो ट्रफ लाइनें, एक लो प्रेशर एरिया और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन शामिल हैं. इनकी वजह से बारिश का दौर जारी है और शुक्रवार को भी इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है.

औसत से अधिक बारिश

प्रदेश में अब तक कुल 40 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि इस समय तक औसतन 32.1 इंच बारिश अपेक्षित थी. यानी सीजन की 108% बारिश हो चुकी है. गुना जिले में अब तक सबसे अधिक 62.9 इंच वर्षा हुई है, जो सामान्य से 30 इंच ज्यादा है. मंडला, श्योपुर, शिवपुरी और अशोकनगर भी अच्छी वर्षा वाले जिलों में शामिल हैं.

वहीं, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और शाजापुर जैसे जिलों में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, जहां अब तक औसतन 25 से 26 इंच के बीच वर्षा हुई है.

