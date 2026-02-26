Haryanaराज्य

हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक आपदा में किसानों को 6.50 करोड़ रुपये का मुआवजा समय पर वितरित किया

Haryana News :
Haryana News : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने उन्हें मुआवजा प्रदान किया है. उन्होंने कहा कि किसानों की मदद और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों के फसलों के खराब होने पर 100 प्रतिशत मुआवजा सीधे किसानों के बैंक खातों में वितरित किया. सरकार ने इस कदम को किसानों की सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में उनकी मदद के लिए अहम बताया.

पटवारी चौपाल में तैयार होती थी रिपोर्ट

पूर्व में फसल खराब होने की रिपोर्ट तैयार करने का काम पटवारी चौपाल पर बैठकर करते थे. इस प्रक्रिया में किसानों को फसल नुकसान का सही आंकड़ा देने में कई बार देरी और समस्याओं का सामना करना पड़ता था.

मुआवजे से किसानों के नुकसान की भरपाई हुई

महम हल्के में किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कुल 6.50 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया. इस मुआवजे के वितरण से किसानों को अपने नुकसान की भरपाई में मदद मिली. सरकार ने कहा कि पटवारियों की जिम्मेदारी तय कर किसानों तक उचित मुआवजा समयबद्ध तरीके से पहुंचाया गया. फसल खराबी के आधार पर अलग-अलग स्लैब बनाए गए और किसानों को उसी अनुपात में मुआवजा वितरित किया गया.

