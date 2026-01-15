Earthquake : हरियाणा में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

Earthquake : हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र में आज भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। दोपहर के समय अचानक धरती हिलने से लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग घरों व दुकानों से बाहर निकल आए।

जानकारी के अनुसार, सोनीपत और आसपास के इलाकों में कई बार भूकंप के झटके दर्ज किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई। राहत की बात यह रही कि भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक, दोपहर 12 बजकर 49 मिनट पर आए इस भूकंप का केंद्र गोहाना क्षेत्र में जमीन से करीब 5 किलोमीटर की गहराई में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र झज्जर में ही था और इसकी गहराई धरती के अंदर लगभग 10 किलोमीटर बताई गई थी।

ये भी पढ़ें- अमेरिका की धमकी के बाद बैकफुट पर ईरान, वापस लिया फांसी का फरमान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप