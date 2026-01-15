Haryana

Earthquake : हरियाणा में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

Karan Panchal15 January 2026 - 3:46 PM
1 minute read
Earthquake
Earthquake : हरियाणा में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

Earthquake : हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र में आज भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। दोपहर के समय अचानक धरती हिलने से लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग घरों व दुकानों से बाहर निकल आए।

जानकारी के अनुसार, सोनीपत और आसपास के इलाकों में कई बार भूकंप के झटके दर्ज किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई। राहत की बात यह रही कि भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक, दोपहर 12 बजकर 49 मिनट पर आए इस भूकंप का केंद्र गोहाना क्षेत्र में जमीन से करीब 5 किलोमीटर की गहराई में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र झज्जर में ही था और इसकी गहराई धरती के अंदर लगभग 10 किलोमीटर बताई गई थी।

ये भी पढ़ें- अमेरिका की धमकी के बाद बैकफुट पर ईरान, वापस लिया फांसी का फरमान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal15 January 2026 - 3:46 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सीएम नायब सैनी ने की प्री बजट कंसल्टेशन बैठक की अध्यक्षता, शिक्षा और महिला कल्याण पर दिया जोर

सीएम नायब सैनी ने की प्री बजट कंसल्टेशन बैठक की अध्यक्षता, शिक्षा और महिला कल्याण पर दिया जोर

13 January 2026 - 8:16 AM
Photo of मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ हुई प्री-बजट बैठक

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ हुई प्री-बजट बैठक

9 January 2026 - 7:21 PM
Photo of CM सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक का आयोजन, आगामी बजट 2026-27 की रूपरेखा पर दिया गया जोर

CM सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक का आयोजन, आगामी बजट 2026-27 की रूपरेखा पर दिया गया जोर

9 January 2026 - 3:32 PM
Photo of सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हंसीरा को अभद्र भाषा के आरोप में गिरफ्तार

सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हंसीरा को अभद्र भाषा के आरोप में गिरफ्तार

9 January 2026 - 2:33 PM
Photo of ज्ञानसेतु MOU एक्सचेंज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने सीएम नायब सैनी, लॉन्च किया ‘नीव पोर्टल’

ज्ञानसेतु MOU एक्सचेंज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने सीएम नायब सैनी, लॉन्च किया ‘नीव पोर्टल’

8 January 2026 - 2:54 PM
Photo of बेटे की चाह ऐसी कि 10 बेटियों ने लिया जन्म फिर भी नहीं मानी हार, आखिरकार पूरी हुई मुराद

बेटे की चाह ऐसी कि 10 बेटियों ने लिया जन्म फिर भी नहीं मानी हार, आखिरकार पूरी हुई मुराद

7 January 2026 - 5:47 PM
Photo of सीएम नायब सिंह सैनी का प्री बजट कंसल्टेशन बैठक में संबोधन, हरियाणा के आर्थिक भविष्य पर की बात

सीएम नायब सिंह सैनी का प्री बजट कंसल्टेशन बैठक में संबोधन, हरियाणा के आर्थिक भविष्य पर की बात

7 January 2026 - 3:27 PM
Photo of ‘विकसित भारत – जी राम जी’ योजना को सीएम सैनी ने बताया श्रमिकों के लिए लाभकारी, विपक्षी दुष्प्रचार को किया खारिज

‘विकसित भारत – जी राम जी’ योजना को सीएम सैनी ने बताया श्रमिकों के लिए लाभकारी, विपक्षी दुष्प्रचार को किया खारिज

5 January 2026 - 4:55 PM
Photo of सीएम नायब सिंह सैनी ने रैली को संबोधित किया, लाडो लक्ष्मी योजना और गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर विशेष आयोजन

सीएम नायब सिंह सैनी ने रैली को संबोधित किया, लाडो लक्ष्मी योजना और गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर विशेष आयोजन

4 January 2026 - 3:09 PM
Photo of राम रहीम को मिली 40 दिन की अस्थायी पैरोल, डेरा सच्चा सौदा जाने के लिए रवाना

राम रहीम को मिली 40 दिन की अस्थायी पैरोल, डेरा सच्चा सौदा जाने के लिए रवाना

4 January 2026 - 2:40 PM
Back to top button