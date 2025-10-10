Harpal Singh Cheema : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने गुरुवार को मिल्कफेड अधिकारियों को निर्देश दिया कि वेरका मिल्क और कैटल फ़ीड प्लांट आउटसोर्स मुलाज़िम यूनियन की चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत एक उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए.

यूनियन की चिंताओं को सुना और समाधान का आश्वासन

वित्त मंत्री ने ये निर्देश वेरका मुख्यालय में यूनियन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान दिए. इस बैठक में उन्होंने यूनियन की चिंताओं, मांगों और शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी जायज़ मांगों को पूरा किया जाएगा.

कमेटी में शामिल होंगे ये सदस्य

वित्त मंत्री ने कहा कि कमेटी में विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि समस्याओं का समग्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

इस कमेटी में शामिल होंगे:

वित्त विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी

मिल्कफेड के चेयरमैन

प्रबंध निदेशक (एम.डी.) मिल्कफेड

निदेशक, मिल्कफेड

जनरल मैनेजर (एच.आर.) मिल्कफेड

मैनेजर (फ़ाइनेंस)

यूनियन के दो कर्मचारी सदस्य

कमेटी को दिए गए निर्देश

वित्त मंत्री चीमा ने कमेटी को निर्देश दिया कि यूनियन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक ठोस प्रस्ताव तैयार किया जाए, जिसे शीघ्र और अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट सब-कमेटी के पास भेजा जाएगा.

बैठक में मौजूद प्रमुख अधिकारी

बैठक में मिल्कफेड के चेयरमैन नरिंदर सिंह शेरगिल, प्रबंध निदेशक राहुल गुप्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता टी.पी.एस. वालिया उपस्थित थे. यूनियन की ओर से पवनदीप सिंह और जसबीर सिंह ने अपना पक्ष रखा.

