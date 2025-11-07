Chandigarh : पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत दूसरे चरण के लाइट एंड साउंड शो 8 नवंबर को गुरदासपुर, फरीदकोट, फाजिल्का और होशियारपुर जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में पंजाब के विभिन्न कैबिनेट मंत्री, विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर संगत के साथ शामिल होंगे।

शो में मंत्री लाल चंद होंगे शामिल

सौंद ने बताया कि गुरदासपुर जिले का शो आईटीआई बटाला में आयोजित होगा, जिसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक हाज़िर रहेंगे। वहीं, फरीदकोट के नेहरू स्टेडियम में होने वाले शो में विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां शामिल होंगे।

अन्य जगहों पर मंत्रियों की होगी मौजूदगी

इसी तरह, फाजिल्का के शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम में आयोजित लाइट एंड साउंड शो में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर शामिल होंगी। होशियारपुर के मल्टीपरपज़ आउटडोर स्टेडियम, लाजवंती में आयोजित शो में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जय किशन सिंह रौड़ी, स्थानीय निकाय एवं संसदीय मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह, तथा सांसद डॉ. राजकुमार छब्बेवाल हाज़री देंगे।

वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करना है उद्देश्य

उन्होंने आगे बताया कि इन लाइट एंड साउंड शो में आधुनिक लेज़र लाइट्स और 3डी प्रोजेक्शन के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के पूरे जीवन, दर्शन और धर्म रक्षा के लिए दी गई उनकी महान कुर्बानी को प्रदर्शित किया जा रहा है, ताकि वर्तमान पीढ़ी को गुरु साहिब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जा सके।

4 नवंबर का सफल रहा शो – सौंद

सौंद ने आगे बताया कि इससे पहले 4 नवंबर को पटियाला, जालंधर, फतेहगढ़ साहिब और पठानकोट में आयोजित शो अत्यंत सफल रहे। संगत ने सरकार के इस प्रयास की भरपूर सराहना की है। उन्होंने 8 नवंबर को होने वाले शो में भी संगतों से परिवार सहित शामिल होने की अपील की।

उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार द्वारा ये लाइट एंड साउंड शो अगले चरण में 11, 14, 17 और 20 नवंबर को राज्य के अन्य शेष जिलों में आयोजित किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें कैटरीना-विक्की के घर गूंजी किलकारी, 42 साल बाद एक्ट्रेस बनीं मां

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप