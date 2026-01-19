Gujaratबड़ी ख़बरराज्य

19 January 2026
Gujarat Survey 2026 : गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है. वी प्रीसाइडकी CIF सर्वे टीम की ओर से किए गए “पल्स ऑफ गुजरात 2026” सर्वे में आम आदमी पार्टी राज्य में दूसरी नंबर की पार्टी बनकर उभरी है. जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई है. सर्वे में AAP को 24.8 प्रतिशत और कांग्रेस को 17.3 प्रतिशत वोट शेयर मिला है. बीजेपी अब भी पहले नंबर पर है लेकिन AAP की बढ़ती ताकत से उसे कड़ी चुनौती मिल रही है.

दरअसल विधानसभा चुनाव के 3 साल बाद गुजरात में CIF की तरफ से एक सर्वे कराया गया है. CATI यानीटेलीफोनिक सर्वे में 40,000 से अधिक लोगों से बातचीत की गई. सर्वे में ये तस्वीर निकलकर सामने आई है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है और कांग्रेस का ग्राफ तेजी से गिरा है.

तीसरे नंबर पर लुढ़की कांग्रेस

सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) करीब 49.5 प्रतिशत वोट शेयर के साथ अब भी सबसे आगे है, लेकिन आम आदमी पार्टी (AAP) 24.8 प्रतिशत वोट शेयर के साथ राज्य में दूसरी नंबर की पार्टी बनकर उभरी है. वहीं कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 17.3 प्रतिशत रह गया है जिससे वो तीसरे नंबर पर लुढ़क गई है.

क्षेत्रवार वोट शेयर का विवरण

वहीं अगर क्षेत्रवार वोट शेयर की बात की जाए तो सौराष्ट्र–कच्छ में बीजेपी को 47%, आम आदमी पार्टी को 28%, कांग्रेस को सिर्फ 16% और अन्य को 9% वोट मिलते दिख रहे हैं. उत्तर गुजरात में बीजेपी का 51%, आम आदमी पार्टी का 22%, कांग्रेस का 19% और अन्य का 8% वोट शेयर सामने आ रहा है.इसके अलावा मध्य गुजरात में बीजेपी को 55%, आम आदमी पार्टी को 19%, कांग्रेस को 18% और अन्य दलों को 8% वोट मिलने की संभावना है.वहीं अगर दक्षिण गुजरात की बात की जाए तो बीजेपी को 49%, आम आदमी पार्टी को 27%, कांग्रेस को 16% और अन्य को 8% वोट मिल रहा है. शहरी और मेट्रो बेल्ट पर नजर डालें तो बीजेपी का 60%, आम आदमी पार्टी का 21%, कांग्रेस का 14% और अन्य का 5% वोट शेयर दिखाई दे रहा है.

भूपेंद्र भाई पटेल के इस्तीफे के बाद बदला तस्वीर

सर्वे में सामने आए आकंडों के से ये साफ है मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के मंत्रिमंडल के सामूहिक इस्तीफे के बाद की तस्वीर पूरी तरह बदलती दिखाई दे रही है. ये इस्तीफे भी आदमी पार्टी की रणनीतिक जीत के तौर पर हुए थे. अहमदाबाद के सानंद में आयोजित हुए क्षेत्रीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल ने हुंकार भरी है कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत होगी.

उल्लेखनीय है कि AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के सिपहसलार गुजरात प्रभारी गोपाल राय, सह प्रभारी दुर्गेश पाठक, आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी, विधायक गोपाल इटालिया और विधायक चैतर वसावा ने गुजरात में आप को नंबर दो की पार्टी बना दिया है. और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर खिसका दिया है.

