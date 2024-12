Share

Advertisement

Govinda: कॉमेडियन कपिल शर्मा का फेमस शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2’ इस शनिवार को और भी खास हो गया, जब बॉलीवुड के नंबर वन हीरो गोविंदा शो में पहुंचे। उनके साथ शक्ति कपूर और चंकी पांडे भी मौजूद थे। हमेशा की तरह कपिल शर्मा ने हंसी-मजाक के माहौल में शो को शानदार बनाया। लेकिन, इस बार एक बड़ा सरप्राइज भी था—गोविंदा ने अपनी 3 नई फिल्मों की अनाउंसमेंट की, गोविंदा ने शो पर बताया कि वे अब ‘बाएं हाथ का खेल’, ‘पिंकी डार्लिंग’ और ‘लेन देन: its all about बिजनेस’ नाम की फिल्मों में नजर आएंगे।

Advertisement

ये तीनों फिल्में एक अलग जोनर की होंगी और खास बात यह है कि इनमें उनके पुराने साथी शक्ति कपूर और चंकी पांडे भी दिखेंगे। शो में एक और खास चिज देखने को मिली जिसमें गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच हुई मुलाकात ने मंच पर चार चांद लगा दिए। 7 साल के लंबे मनमुटाव के बाद यह इमोशनल मोमेंट देखने को मिला। इस सीन को देखकर फैंस बेहद खुश और एक्ससिटेड हैं।

इंडस्ट्री का सुपरस्टार

बता दें कि 90 के दशक में जहां गोविंदा की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, उनकी एक्टिंग, कॉमिक टाइमिंग और डांस मूव्स ने उन्हें इंडस्ट्री का सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन पिछले कुछ सालो में उनके करियर में गिरावट देखने को मिली। अब सवाल यह है कि क्या बदलते बॉलीवुड में गोविंदा अपनी जगह फिर से बना पाएंगे?

आज का सिनेमा स्टार्स से ज्यादा मजबूत कंटेंट और किरदारों पर फोकस करता है। अगर गोविंदा नई जनरेशन की पसंद के हिसाब से फिल्में लेकर आते हैं, तो उनका टैलेंट उन्हें जरूर आगे बढ़ा सकता है। हालांकि, गोविंदा का टैलेंट किसी से छिपा नहीं है, चाहे एक्टिंग हो, डांसिंग हो या कॉमेडी। अब देखना होगा कि उनकी यह वापसी उन्हें वही स्टारडम दिला पाती है या नहीं।

यह भी पढ़ें : विक्रांत मैसी का बड़ा फैसला, लिया एक्टिंग से रिटायरमेंट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप