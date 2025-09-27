फटाफट पढ़ें

गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई

हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हुई

एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया

हाईवे पर जाम लगा, पुलिस ने ट्रैफिक संभाला

पुलिस ने जांच शुरू कर परिजनों को सूचना दी

Road Accident : हरियाणा के गुरुग्राम में 27 सितंबर की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-9 (NH-9) पर तेज रफ्तार थार गाड़ी अचानक डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में वाहन सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई

स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसा सुबह करीब चार बजे हुआ, जब तेज रफ्तार थार दिल्ली से रोहतक की ओर जा रही थी. इसी दौरान चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और थार सीधे डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और थार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. बताया जा रहा है कि कार में तीन लड़के और तीन लड़कियां सवार थे. मौके पर ही दो लड़के और 2 लड़कियों की मौत हो गई. वहीं एक अन्य की अस्पताल में मौत हुई.

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतकों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है, वो किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे. हालांकि अभी तक उनकी सही पहचान की पुष्टि नहीं हो सकी है.

हादसे के बाद हाईवे पर कछ देर जाम लगा

हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को संभाला और क्षतिग्रस्त थार को हटवाया. पुलिस के अनुसार, यह हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई. शुरूआती जांच में सामने आया है कि गाड़ी बहुत तेज थी और चालक ने अचानक ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने से गाड़ी सीधे डिवाइडर पर चढ़ गई. हादसे में न तो किसी अन्य वाहन की टक्कर हुई और न ही कोई बाहरी कारण सामने नहीं आया है.

वहीं गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सूचना दी जा रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वाहन से बरामद दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप