Updated Ballot Papers : भारत चुनाव आयोग ने ईवीएम बैलेट पेपरों की स्पष्टता और पठनीयता को और बेहतर बनाने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी के तहत मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है. यह पहल चुनाव प्रक्रियाओं को सुचारू और बेहतर बनाने तथा मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से, पिछले 6 महीनों में भारत चुनाव आयोग द्वारा पहले ही की गई 28 पहलों की तर्ज पर की गई है.

बैलेट पेपर पर होंगी रंगीन तस्वीरें

इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि इस बार ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी. सही और स्पष्ट दिखने के लिए उम्मीदवार का चेहरा फोटो स्पेस के तीन-चौथाई हिस्से में नजर आएगा. उम्मीदवारों/नोटा के क्रम संख्या भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप में छापे जाएंगे. फ़ॉन्ट का साइज 30 और स्पष्टता के लिए बोल्ड होगा.

चुनाव में अपग्रेडेड बैलेट पेपर का इस्तेमाल

समानता सुनिश्चित करने के लिए, सभी उम्मीदवारों के नाम एक ही प्रकार के फ़ॉन्ट में और आसानी से पढ़ने योग्य पर्याप्त बड़े फ़ॉन्ट आकार में छापे जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि बैलेट पेपर 70 जीएसएम पेपर पर छापे जाएंगे. विधानसभा चुनावों के लिए निर्धारित आरजीबी वाले गुलाबी रंग के पेपर का उपयोग किया जाएगा. उन्होंने बताया कि बिहार में होने वाले चुनावों में अपग्रेड किए गए बैलेट पेपरों का उपयोग किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : सीमा पार ड्रग तस्करी का खुलासा: पंजाब पुलिस ने पकड़ी 7.1 किलो हेरोइन, एक गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप