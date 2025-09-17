Punjabराज्य

सीमा पार ड्रग तस्करी का खुलासा: पंजाब पुलिस ने पकड़ी 7.1 किलो हेरोइन, एक गिरफ्तार

Punjab Drug Bust
पंजाब पुलिस ने पकड़ी 7.1 किलो हेरोइन, एक गिरफ्तार

Punjab Drug Bust : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सीमा पार नार्को-टेरर नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने मोगा निवासी जगप्रीत सिंह उर्फ जग्गा द्वारा संचालित ड्रग तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, और इसके मुख्य सहयोगी की गिरफ्तारी के साथ उसके कब्जे से 7.1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है, यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बुधवार को दी.

उत्तर प्रदेश का रहने वाला है गिरफ्तार आरोपी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान यासिन मोहम्मद (22) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गांव अटवा का निवासी है और वर्तमान में मोहाली के गांव लाळरू में रह रहा है. आरोपी का आपराधिक इतिहास है और उस पर आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, चोरी और झपटमारी से संबंधित मामले दर्ज हैं.

DGP गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी जगप्रीत सिंह उर्फ जग्गा पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में था और वह गिरफ्तार आरोपी यासिन मोहम्मद के साथ मिलकर यह नेटवर्क चला रहा था.

DGP ने आगे बताया कि नेटवर्क के पूर्ण गठजोड़, जिसमें पीछे और आगे के सभी लिंक शामिल हैं, को उजागर करने के लिए गहन जांच चल रही है.

पाकिस्तान से भेजी हेरोइन को उठाते समय हुई गिरफ्तारी

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, पुलिस आयुक्त (CP) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस टीमों को एक विश्वसनीय सूचना मिली थी कि आरोपी जगप्रीत के निर्देश पर उसका सहयोगी पाक-आधारित तस्करों द्वारा ड्रोन के माध्यम से गिराई गई हेरोइन की खेप को अजनाला सेक्टर के एक निर्दिष्ट क्षेत्र से उठा रहा है. तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन चलाया और आरोपी यासिन मोहम्मद को छेहर्टा के वडाली से तब गिरफ्तार किया, जब वह हेरोइन की खेप को उठाकर लौट रहा था, उन्होंने बताया.

CP ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मादक पदार्थों की बरामदगी के बाद गिरफ्तार आरोपी यासिन इसे जगप्रीत को सौंप देता था, जो आगे इसे पंजाब के मालवा क्षेत्र में अपने संपर्कों तक पहुंचाता था. वे दोनों पहले लुधियाना जेल में एक साथ बंद थे, उन्होंने बताया.

उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है. आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगियां होने की संभावना है, उन्होंने जोड़ा.

इस संबंध में थाना छेहर्टा, अमृतसर कमिश्नरेट में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21सी और 25 के तहत प्राथमिकी संख्या 186 दिनांक 15.09.2025 को दर्ज की गई है.

